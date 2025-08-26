Володимир Зеленський провів нараду з військовими щодо ситуації на фронті та в прикордонні. Зокрема, увагу приділили Донеччині та Запоріжжю.

Про це у вівторок, 26 серпня, повідомив український президент, передає 24 Канал. Йшлося також про створення резервів і роботу з партнерами щодо безпекових гарантій.

Що відомо про нараду з військовими?

За словами Зеленського, на нараді детально обговорили ключові потреби кожного напрямку та підрозділів. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про виконання рішень Ставки щодо забезпечення резервів для Сил оборони.

Звісно, належну увагу приділяємо Донеччині та Запоріжжю. Обговорили потреби в додатковому постачанні саме для цих напрямків,

– зазначив президент.

Також Зеленський додав, що характер ситуації в прикордонних районах Сумської та Харківської областей визначають саме українські підрозділи. Він відзначив 225-й штурмовий полк, 71-шу окрему єгерську бригаду та підрозділи ССО.

Окрім того, була доповідь про роботу з усіма партнерами в рамках коаліції охочих: Європа, США тощо. Президент анонсував відповідні зустрічі й робочі контакти протягом тижня. "Відзначили, що треба прискорювати динаміку роботи. Оборонна компонента безпекових гарантій має бути деталізована найближчим часом", – йдеться в заяві.

Що відомо про ситуацію на фронті?