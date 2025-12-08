Россияне обречены: полковник запаса раскрыл, как враг просчитался возле Купянска

Ситуация возле Купянска для врага существенно усложняется. Попытки штурмовать микрорайон "Юбилейный" не принесли ему результата. У россиян не хватает сил, чтобы наступать, а вскоре их не останется, чтобы удерживать позиции.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса Роман Свитан рассказал 24 Каналу, к какой тактике прибегают россияне в районе Купянска. Он предположил, удастся ли врагу продвинуться в городе.

Смотрите также Россияне под Лиманом, закрепились в Мирнограде и приближаются к Запорожью: как изменилась линия фронта за неделю

Почему врагу не удастся закрепиться на правом берегу Оскола?

Свитан отметил, что россиянам в ближайшие несколько лет не удастся закрепиться на правом берегу Днепра.

У врага сосредоточена серьезная группировка на левом берегу Оскола. Он подошел к северу Купянска, а дальше не могут продвинуться до Купянска-Узлового.

"До этого они перебрались на правый берег Оскола. Хотя эта река является небольшой, однако россиянам приходится через нее таскать довольно большое количество техники, боеприпасов, личный состав на правый берег. И оттуда они пошли захватывать Купянск", – объяснил военный эксперт.

Что происходит в районе Купянска: смотрите на карту

С точки зрения военной логики, по мнению полковника ВСУ в запасе, постоянная переброска ресурсов на правый берег Оскола в отрыве от основных сил, к тому же по переправам, которые находятся под контролем украинских дронов, – это полный бред. Россияне растянули свои силы вдоль реки и дают возможность нашим FPV-дронам эту реку разрывать.

С правого берега Оскола противник пытался заскочить в Купянск. Он заскочил, его разбили наши силы и прижали к реке, и теперь шаг за шагом разбирают на молекулы. Россияне пытаются получить подкрепление с левого берега, но это уже обреченная группировка,

– отметил Роман Свитан.

Если представить, как рассуждают российские пропагандисты, что враг может в районе Херсона переправиться на правый берег, закрепится там и потом развернет наступательные операции, например, на Одессу или Николаев, то сегодня это выглядит вообще нереалистичным. Ведь россияне, как отметил он, не могут удержать плацдарм на правом берегу Оскола, чтобы давить на Купянск. Все это свидетельствует о состоянии российской армии и их пропаганды

"Поэтому у россиян есть проблема. Политика ставят задачу, военные, не объясняя на пальцах, что ее невозможно выполнить, бегут выполнять. И при этом, потеряв десятки тысяч своих людей. Это – военная авантюра, осуществленная под политическое задание, которое невозможно осуществить", – подчеркнул военный эксперт.

К слову. Обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец считает, что россияне будут вынуждены перейти к обороне на смежном фланге в районе Купянска. По его словам, 1-й танковой армии врага не хватает сил на продвижение в Купянск и на удержание плацдарма на Осколе. Также враг имеет трудности в Купянске по материально-техническому обеспечению собственных подразделений.

Он добавил, что захват Купянска с правого берега технически невозможно выполнить, пока украинские силы контролируют Оскол с помощью FPV-дронов. Более того, Силы обороны имеют возможность отбросить за левый берег Оскола.

Какова ситуация на Купянском направлении?