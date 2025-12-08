Росіяни приречені: полковник запасу розкрив, як ворог прорахувався біля Куп'янська

Ситуація біля Куп'янська для ворога суттєво ускладнюється. Спроби штурмувати мікрорайон "Ювілейний" не принесли йому результату. У росіян не вистачає сил, щоб наступати, а невдовзі їх не залишиться, щоб утримувати позиції.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу Роман Світан розповів 24 Каналу, до якої тактики вдаються росіяни в районі Куп'янська. Він припустив, чи вдасться ворогу просунутися у місті.

Чому ворогу не вдасться закріпитися на правому березі Осколу?

Світан наголосив, що росіянам у найближчі кілька років не вдасться закріпитися на правому березі Дніпра.

У ворога зосереджене серйозне угрупування на лівому березі Осколу. Він підійшов до півночі Куп'янська, а далі не можуть просунутися до Куп'янська-Вузлового.

"До цього вони перебралися на правий берег Осколу. Хоча ця річка є невеличкою, проте росіянам доводиться через неї тягати доволі велику кількість техніки, боєприпасів, особовий склад на правий берег. І звідти вони пішли захоплювати Куп'янськ", – пояснив військовий експерт.

Що відбувається в районі Куп'янська: дивіться на карту

З погляду військової логіки, на думку полковника ЗСУ в запасі, постійне перекидання ресурсів на правий берег Осколу у відриві від основних сил, до того ж по переправах, які перебувають під контролем українських дронів, – це повна маячня. Росіяни розтягнули свої сили вздовж річки і дають можливість нашим FPV-дронам цю річку розривати.

З правого берега Осколу противник намагався заскочити у Куп'янськ. Він заскочив, його розбили наші сили та притиснули до річки, і тепер крок за кроком розбирають на молекули. Росіяни намагаються отримати підкріплення з лівого берега, але це вже приречене угрупування,

– наголосив Роман Світан.

Якщо уявити, як розмірковують російські пропагандисти, що ворог може в районі Херсона переправитися на правий берег, закріпиться там та потім розгорне наступальні операції, наприклад, на Одесу чи Миколаїв, то сьогодні це виглядає взагалі нереалістичним. Адже росіяни, як зазначив він, не можуть утримати плацдарм на правому березі Осколу, щоб тиснути на Куп'янськ. Все це свідчить про стан російської армії та їхньої пропаганди

"Тому у росіян є проблема. Політика ставлять завдання, військові, не пояснюючи на пальцях, що її неможливо виконати, біжать виконувати. І при цьому, загубивши десятки тисяч своїх людей. Це – воєнна авантюра, здійснена під політичне завдання, яке неможливо здійснити", – підкреслив військовий експерт.

До слова. Оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець вважає, що росіяни будуть змушені перейти до оборони на суміжному фланзі в районі Куп’янська. За його словами, 1-й танковій армії ворога не вистачає сил на просування у Куп’янськ і на утримання плацдарму на Осколі. Також ворог має труднощі у Куп'янську щодо матеріально-технічного забезпечення власних підрозділів.

Він додав, що захоплення Куп'янська з правого берега технічно неможливо виконати, поки українські сили контролюють Оскіл за допомогою FPV-дронів. Ба більше, Сили оборони мають можливість відкинути за лівий берег Осколу.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку?