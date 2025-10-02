МАГАТЭ предостерегает о критической ситуации на Запорожской АЭС, которая уже восьмой день остается без основного источника электроснабжения. После того как линия питания от Украины была перебита, станция работает на резервных генераторах.

Сколько в таком режиме может работать ЗАЭС, насколько реальна ядерная угроза для Украины и какой удар сможет остановить россиян – эксклюзивно для 24 Канала объяснили эксперты по ядерной безопасности и изучению оккупации.

Смотрите также В пределах нормы или нет: какая ситуация с радиацией в Чернобыле и Энергодаре после атаки России

Что сейчас происходит на ЗАЭС?

Россия намеренно создает критическую ситуацию на Запорожской АЭС, которая уже больше недели работает без основного электроснабжения и остается отключенной от украинской энергосистемы.

Как отметила независимый эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная, настоящая угроза заключается не только в том, что станция длительное время работает на резервных дизель-генераторах, а в действиях оккупационных войск – Россия превратила АЭС в военную базу, ведет оттуда обстрелы и размещает вооружение прямо на площадке.

Я хочу успокоить. На площадке 20 стационарных резервных дизель-генераторов. Есть еще мобильные, которые ЗАЭС купила после аварии на Фукусиме, после проведения переоценки безопасности с учетом новых уроков. Сейчас работают 8 резервных дизель-генераторов, 9 находятся в ожидании и еще 3 на техническом обслуживании,

– рассказала эксперт по ядерной энергетике.

Она также отметила, что Россия умышленно не ремонтирует поврежденную линию, которая питала станцию с украинской стороны, хотя восстановление заняло бы лишь нескольких часов.

Ольга Кошарная подробно описала ситуацию на ЗАЭС: смотреть видео

По данным руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, все указывает, что россияне сосредоточили усилия на переподключении станции к российской энергосистеме.

За последний год враг через Ростовскую область протянул линии электропередач, которые доходят до Мелитополя. Именно там он расположил подстанции, к которым и хочет подсоединить Запорожскую АЭС.

Кроме того, россияне цинично заявили, что они готовы подсоединить все 6 реакторов, а не 1, как ранее прогнозировали эксперты.

Россияне и дальше будут создавать искусственный блэкаут, который мы наблюдаем уже восьмые сутки. И очень важно, что точка разъединения связи расположена на территории Энергодара, то есть на подконтрольной России территории, если бы они хотели, то уже бы починили и обеспечили энергоподключение,

– отметил Андрющенко.

Он прогнозирует, что в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться, ЗАЭС будет полностью аннексирована россиянами и переведена в их энергосистему.

Как стабилизировать ситуацию на АЭС?

Кошарная считает, что для предотвращения подключения Запорожской АЭС к российской энергосистеме Вооруженные Силы Украины должны нанести точечные удары по трансформаторным подстанциям в Молочанске и Мелитополе.

В таком случае российские оккупанты будут вынуждены отремонтировать имеющуюся украинскую линию питания, которую они ранее сами же повредили.

Такого же мнения придерживается и Андрющенко. Главным выходом он считает – ударить по подстанции, которую россияне поставили в Мелитополе для питания ЗАЭС.

Тогда россиянам не будет куда подключиться, заменять подстанцию – это достаточно долго и ресурсно, россияне к этому на сегодня не готовы,

– резюмировал Андрющенко.

Петр Андрющенко раскрыл, что делают оккупанты на ЗАЭС: смотреть видео

Кошарная обращает внимание и на подозрительную хронологию событий. 4 сентября 2025 года первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко посетил ЗАЭС, провел совещание с оккупационным руководством станции и заявил о подготовке энергоблоков к запуску перед зимним периодом.

Уже через две недели после этого была повреждена линия электропередачи, питавшая станцию со стороны Украины.

Это, по словам эксперта, является косвенным доказательством умышленных действий Кремля. Она отмечает: говорится не просто об энергетическом инциденте – это политический шантаж, на который нельзя идти ни в коем случае.

По мнению Кошарной, украинская сторона должна действовать четко в рамках международного и внутреннего законодательства.

Надо осуществить переоценку безопасности с учетом аномального происшествия – потери внешнего энергоснабжения. После этого государственный инспектор по ядерной безопасности должен приостановить лицензию,

– добавила Ольга Кошарная.

Это формальные, но юридически необходимые шаги, которые позволят в будущем на Международном трибунале доказать, что Украина действовала ответственно и выполнила все необходимые обязанности в условиях оккупации.

Дополнительные факты о преступлениях России

Кроме технических и юридических аспектов, Кошарная обращает внимание и на гуманитарное измерение ситуации. По данным правозащитной организации Truth Hounds, Россия осуществляет пытки, незаконное удержание гражданских жителей Энергодара и заставляет работников ЗАЭС подписывать контракты под давлением.

Это исследование базируется на показаниях 226 человек, из которых 78 – сотрудники станции. Все эти материалы готовятся к представлению в Женеве на специальном заседании Комитета ООН по правам человека.

Кошарная заключает, что пока единственной реальной силой, которая может заставить оккупантов восстановить линию электропередачи и прекратить энергетический шантаж – это Вооруженные Силы Украины. В то же время международное сообщество должно получить четкие доказательства, что Украина действовала в рамках закона, и именно РФ несет полную ответственность за угрозы на ЗАЭС.

Подробнее о провокациях россиян на ЗАЭС