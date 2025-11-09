"Туда поехала морская пехота": Андрющенко раскрыл, какое направление россияне готовят к активным действиям

Россияне активно перебрасывают технику и личный состав на одно из направлений фронта, которое активизировалось в последнее время. Враг направляет туда новые и тренирует на полигонах резервы.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что россияне начали использовать на этом направлении новую тактику. Также там строятся фортификационные сооружения.

Как россияне воспользовались последствиями подрыва Каховской дамбы?

Андрющенко отметил, что сохраняется тенденция по насыщению Запорожского направления, пока внимание приковано к северу Донецкой области, в частности Покровска и Мирнограда. Однако в это время враг понемногу перетягивает силы на Запорожье.

Туда поехала морская пехота, прибыли новые подразделения, видим наполненные полигоны, откуда личный состав планируется отправлять на Запорожское направление. Все это движется в сторону Васильевки и Орехова,

– отметил он.

Также на этом участке фронта россияне изменили тактику. Они пытаются, по словам руководитель Центра изучения оккупации, просачиваться в обход позиций Сил обороны Украины – по дну водохранилищ, используя луга, возникшие после подрыва Каховской дамбы.

Обратите внимание! Враг 6 июня 2023 года взорвал дамбу Каховской ГЭС. Вследствие этого возникли масштабные разрушения и затопления на территории Херсонской области.

"На этой неделе туда ехало большое количество инженерной техники. Также россияне везли древесину. Это, вероятно, связано с определенными, к сожалению, успехами россиян по пропиткам в районе бывшего Новопавловского направления и Гуляйполя", – подчеркнул Андрющенко.

Это соответствует, по его мнению, привычной тактике россиян – как только они продвигаются, сразу переходят к строительству фортификаций на тех территориях, которые они занимают.

Он добавил, что враг действительно проводит передвижения, но соответствующие украинские службы и Силы обороны в курсе того, что происходит, и это главное на сегодня.

Что происходит на Запорожском направлении?