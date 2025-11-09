Враг сунет на важную трассу: боец ВСУ описал бои на Новопавловском направлении

Российские войска существенно накопились и активизировались на Новопавловском отрезке фронта. Противник регулярно проводит штурмы маленькими пехотными группами с применением мототехники.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир взвода ББС ОПБр имени Богдана Хмельницкого Денис "Егерь", добавив, что враг пытается атаковать по несколько раз в день.

Как действует враг и какую цель очертил?

Оккупанты не прекращают попыток выйти к участку трассы, которая объединяет Покровскую и Гуляйпольскую агломерацию. Это стратегически важный для них участок, поэтому российское командование не жалеет ресурсов для этого. Сейчас большие проблемы для украинских защитников составляет не столько оснащение этих пехотинцев, как оснащение тех групп, которые их прикрывают. Речь идет о подразделениях "Рубикона".

Они оснащены по последнему слову техники беспилотных систем, имеют неограниченные ресурсы как по качеству, так и по количеству бортов,

– отметил командир взвода с позывным "Егерь".

Оккупационные войска не прекращают тактику террора мирных людей в прифронтовых населенных пунктах. Если оценивать в процентах, то удары по военным целям, которые враг наносит, составляют 5 – 10%, остальные – атаки по гражданским объектам, энергетической инфраструктуре.

Командир взвода ББС подчеркнул, что война видоизменяется, технологии развиваются, враг не отстает от украинских разработок. Поэтому, по его словам, сейчас есть значительная потребность в новых системах вооружения. Сейчас идет сбор на приобретение наземных станций управления для экипажей ударных FPV-дронов. Цель – 400 тысяч гривен, сейчас уже удалось собрать более 150 тысяч. Приобщиться к сбору можно через указанный ниже QR-код.

Командир взвода с позывным "Егерь" рассказал, что его подразделение молодое, недавно сформированное, но амбициозное. Он расширяется, набирает новые экипажи. Сегодня есть потребность в мотивированных людях на так должности: оператор беспилотных авиационных комплексов; наземных роботизированных комплексов; деловод; водитель и тому подобное.

