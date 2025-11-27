В Генштабе ответили, смогут ли россияне захватить Покровск до конца года
- Российские войска сосредоточили более 100 тысяч военных на направлении к Покровску, но Генштаб Украины уверен, что захватить город до конца 2025 года не удастся.
- Украинская армия продолжает оборону Покровска, нанося значительные потери противнику, хотя российские войска заняли южные кварталы города и продвинулись в центральную часть.
В Генштабе уверены, что Россия не сможет захватить Покровск до конца 2025 года. В то же время оккупанты сосредоточили более 100 тысяч войск на этом направлении.
Об этом в интервью Liga.net сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов, передает 24 Канал.
Что известно о последних попытках россиян захватить Покровск?
Гнатов рассказал, что Россия не оставляет попытки продвинуться в сторону города почти год и каждый раз переносит свои планы.
Эти сроки и дальше будут сдвигаться. Сейчас они стягивают туда все имеющиеся резервы. Удастся ли им создать условия, чтобы еще больше осложнить обстоятельства, – трудно прогнозировать,
– отметил начальник Генштаба ВСУ.
Примерная карта боевых действий по состоянию на 25 ноября / DeepStateMap
Обратите внимание! В эфире 24 Канала командир экипажа БпАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" с позывным "Скиф" отметил, что одной из стратегических целей врага на Покровском направлении является перерезать логистику для Сил обороны. Именно поэтому большинство операций в городе выполняют пешие группы.
Украинская армия продолжает оборону города и наносит значительные потери противнику.
Далеко не все идеально. Но максимум усилий прилагаем, чтобы выполнить задачи, поставленные верховным главнокомандующим,
– добавил Гнатов.
Оборона Покровска: последние новости
- За последнюю неделю Покровск подвергся едва ли не больше всего атак. Об этом подробно рассказывали в обзоре 24 Канала.
- Самые интенсивные бои продолжаются не только в районе самого города, но и окружающих населенных пунктов. Фронтовая линия в Покровске уже продвинулась за улицу Защитников Украины.
- Российские войска заняли южные кварталы Покровска, в частности территорию автовокзала. Также противник смог продвинуться в центральную часть города и закрепился вблизи руин торгового центра "Бульвар".
- На выезде на трассу в направлении Павлограда оккупанты так же пересекли улицу Защитников Украины. Сейчас большая часть Покровска, за исключением лесополосы на севере, находится в "серой зоне".