У Генштабі відповіли, чи зможуть росіяни захопити Покровськ до кінця року
- Російські війська зосередили понад 100 тисяч військових на напрямку до Покровська, але Генштаб України впевнений, що захопити місто до кінця 2025 року не вдасться.
- Українська армія продовжує оборону Покровська, завдаючи значних втрат противнику, хоча російські війська зайняли південні квартали міста та просунулися до центральної частини.
У Генштабі впевнені, що Росія не зможе захопити Покровськ до кінця 2025 року. Водночас окупанти зосередили понад 100 тисяч військ на цьому напрямку.
Про це в інтерв'ю Liga.net повідомив начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов, передає 24 Канал.
Дивіться також У 1 ОШП ім Коцюбайла назвали головне завдання, яке росіяни поставили собі біля Покровська
Що відомо про останні спроби росіян захопити Покровськ?
Гнатов розповів, що Росія не полишає спроби просунутися у бік міста майже рік і кожного разу переносить свої плани.
Ці терміни й далі будуть посуватися. Зараз вони стягують туди всі наявні резерви. Чи вдасться їм створити умови, щоб ще більше ускладнити обставини, – важко прогнозувати,
– зазначив начальник Генштабу ЗСУ.
Орієнтовна карта бойових дій станом на 25 листопада / DeepStateMap
Зверніть увагу! В ефірі 24 Каналу командир екіпажу БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун" з позивним "Скіф" зазначив, що однією зі стратегічних цілей ворога на Покровському напрямку є перерізати логістику для Сил оборони. Саме тому більшість операцій в місті виконують піші групи.
Українська армія продовжує оборону міста та завдає значних втрат противнику.
Далеко не все ідеально. Але максимум зусиль докладаємо, щоб виконати завдання, поставлені верховним головнокомандувачем,
– додав Гнатов.
Оборона Покровська: останні новини
- За останній тиждень Покровськ зазнав чи не найбільше атак. Про це детально розповідали в огляді 24 Каналу.
- Найінтенсивніші бої тривають не тільки в районі самого міста, але й навколишніх населених пунктів. Фронтова лінія у Покровську вже просунулась за вулицю Захисників України.
- Російські війська зайняли південні квартали Покровська, зокрема територію автовокзалу. Також противник зміг просунутися до центральної частини міста і закріпився поблизу руїн торгового центру "Бульвар".
- На виїзді на трасу в напрямку Павлограда окупанти так само перетнули вулицю Захисників України. Нині більша частина Покровська, за винятком лісосмуги на півночі, перебуває у "сірій зоні".