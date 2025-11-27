У Генштабі відповіли, чи зможуть росіяни захопити Покровськ до кінця року

У Генштабі впевнені, що Росія не зможе захопити Покровськ до кінця 2025 року. Водночас окупанти зосередили понад 100 тисяч військ на цьому напрямку.

Про це в інтерв'ю Liga.net повідомив начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов, передає 24 Канал.

Що відомо про останні спроби росіян захопити Покровськ?

Гнатов розповів, що Росія не полишає спроби просунутися у бік міста майже рік і кожного разу переносить свої плани.

Ці терміни й далі будуть посуватися. Зараз вони стягують туди всі наявні резерви. Чи вдасться їм створити умови, щоб ще більше ускладнити обставини, – важко прогнозувати,

– зазначив начальник Генштабу ЗСУ.



Орієнтовна карта бойових дій станом на 25 листопада / DeepStateMap

Зверніть увагу! В ефірі 24 Каналу командир екіпажу БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун" з позивним "Скіф" зазначив, що однією зі стратегічних цілей ворога на Покровському напрямку є перерізати логістику для Сил оборони. Саме тому більшість операцій в місті виконують піші групи.

Українська армія продовжує оборону міста та завдає значних втрат противнику.

Далеко не все ідеально. Але максимум зусиль докладаємо, щоб виконати завдання, поставлені верховним головнокомандувачем,

– додав Гнатов.

