27 листопада, 13:00
У Генштабі відповіли, чи зможуть росіяни захопити Покровськ до кінця року

Юлія Харченко
Основні тези
  • Російські війська зосередили понад 100 тисяч військових на напрямку до Покровська, але Генштаб України впевнений, що захопити місто до кінця 2025 року не вдасться.
  • Українська армія продовжує оборону Покровська, завдаючи значних втрат противнику, хоча російські війська зайняли південні квартали міста та просунулися до центральної частини.

У Генштабі впевнені, що Росія не зможе захопити Покровськ до кінця 2025 року. Водночас окупанти зосередили понад 100 тисяч військ на цьому напрямку.

Про це в інтерв'ю Liga.net повідомив начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов, передає 24 Канал

Що відомо про останні спроби росіян захопити Покровськ? 

Гнатов розповів, що Росія не полишає спроби просунутися у бік міста майже рік і кожного разу переносить свої плани. 

Ці терміни й далі будуть посуватися. Зараз вони стягують туди всі наявні резерви. Чи вдасться їм створити умови, щоб ще більше ускладнити обставини, – важко прогнозувати, 
– зазначив начальник Генштабу ЗСУ.


Орієнтовна карта бойових дій станом на 25 листопада / DeepStateMap

Зверніть увагу! В ефірі 24 Каналу командир екіпажу БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун" з позивним "Скіф" зазначив, що однією зі стратегічних цілей ворога на Покровському напрямку є перерізати логістику для Сил оборони. Саме тому більшість операцій в місті виконують піші групи. 

Українська армія продовжує оборону міста та завдає значних втрат противнику.

 Далеко не все ідеально. Але максимум зусиль докладаємо, щоб виконати завдання, поставлені верховним головнокомандувачем, 
додав Гнатов.

Оборона Покровська: останні новини

  • За останній тиждень Покровськ зазнав чи не найбільше атак. Про це детально розповідали в огляді 24 Каналу.
  • Найінтенсивніші бої тривають не тільки в районі самого міста, але й навколишніх населених пунктів. Фронтова лінія у Покровську вже просунулась за вулицю Захисників України.
  • Російські війська зайняли південні квартали Покровська, зокрема територію автовокзалу. Також противник зміг просунутися до центральної частини міста і закріпився поблизу руїн торгового центру "Бульвар".
  • На виїзді на трасу в напрямку Павлограда окупанти так само перетнули вулицю Захисників України. Нині більша частина Покровська, за винятком лісосмуги на півночі, перебуває у "сірій зоні".