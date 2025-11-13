Путин испортил их планы: политолог указал на интересные процессы за кулисами Кремля

Часть российской элиты вполне может хотеть отстранить диктатора Владимира Путина от власти. Они явно недовольны происходящим.

Такое мнение для 24 Канала рассказал политолог Георгий Чижов, отметив, что Путин явно боится возможного переворота. Говорят, что там меняются охранников раз в две недели, чтобы никто ничего не запланировал.

К теме В Британии пытались открыть неформальный канал связи с Путиным, – FT

Что происходит за кулисами Кремля?

Как отметил Чижов, российское население еще не осознало, что Путин украл у них будущее. Впрочем, среди российских элит уже давно пришло понимание этой ситуации. Они явно хотели под старость забрать награбленное и переехать на Запад доживать старость.

Обратите внимание! На войне против Украины Россия потеряла уже более 1 миллиона 154 тысяч человек личного состава. Но тамошнее население до сих пор идет воевать против нашего государства.

По мнению Чижова, часть российской элиты явно заинтересована в том, чтобы убрать Путина. Но пока до этого не дошло.

Часть российской элиты понимает, что им отрубили все перспективы. Думаю, что там ходят разные разговоры. В общем интересно проанализировать смерти российских топ-чиновников, которых насобиралось уже более 20 с 2022 года. Возможно, кто-то из них неосторожно озвучил планы?

– сказал Чижов.

Ситуация в России: кратко