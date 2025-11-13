Такое мнение для 24 Канала рассказал политолог Георгий Чижов, отметив, что Путин явно боится возможного переворота. Говорят, что там меняются охранников раз в две недели, чтобы никто ничего не запланировал.

Что происходит за кулисами Кремля?

Как отметил Чижов, российское население еще не осознало, что Путин украл у них будущее. Впрочем, среди российских элит уже давно пришло понимание этой ситуации. Они явно хотели под старость забрать награбленное и переехать на Запад доживать старость.

Обратите внимание! На войне против Украины Россия потеряла уже более 1 миллиона 154 тысяч человек личного состава. Но тамошнее население до сих пор идет воевать против нашего государства.

По мнению Чижова, часть российской элиты явно заинтересована в том, чтобы убрать Путина. Но пока до этого не дошло.

Часть российской элиты понимает, что им отрубили все перспективы. Думаю, что там ходят разные разговоры. В общем интересно проанализировать смерти российских топ-чиновников, которых насобиралось уже более 20 с 2022 года. Возможно, кто-то из них неосторожно озвучил планы?

– сказал Чижов.

Ситуация в России: кратко