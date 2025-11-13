Таку думку для 24 Каналу розповів політолог Георгій Чижов, зауваживши, що Путін явно боїться можливого перевороту. Кажуть, що там міняються охоронців раз в два тижні, аби ніхто нічого не запланував.

Що відбувається за лаштунками Кремля?

Як наголосив Чижов, російське населення ще не усвідомило, що Путін вкрав у них майбутнє. Утім, серед російських еліт вже давно прийшло розуміння цієї ситуації. Вони явно хотіли під старість забрати награбоване та переїхати на Захід доживати старість. Але Путін зіпсував їхні плани.

Зверніть увагу! На війні проти України Росія втратила вже понад 1 мільйон 154 тисячі особового складу. Але тамтешнє населення досі йде воювати проти нашої держави.

На думку Чижова, частина російської еліти явно зацікавлена в тому, аби прибрати Путіна. Але поки до цього не дійшло.

Частина російської еліти розуміє, що їм відрубали усі перспективи. Думаю, що там ходять різні розмови. Загалом цікаво проаналізувати смерті російських топчиновників, яких назбиралося вже більш ніж 20 з 2022 року. Можливо, хтось з них необережно озвучив плани?

– сказав Чижов.

Ситуація в Росії: коротко