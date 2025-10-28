Весь Восток – Доброполье, Покровск – принесли 2200 российских пленных, – Зеленский
- Президент высказался о Добропольской операции.
- Он рассказал о потерях врага и о количестве россиян, которых взяли в плен.
Российские оккупанты хотели оккупировать Доброполье. Однако ВСУ сорвали эти намерения, нанеся врагу значительные потери.
Силы обороны также взяли немало оккупантов в плен. Об этом глава государства сообщил накануне во время общения с журналистами, информирует 24 Канал.
Смотрите также Россияне прячутся даже в мусоре: спецрепортаж из Купянска, куда тайно просачивается враг
Что сказал Зеленский о потерях врага?
Президент отметил, что российские оккупационные войска несут потери на Покровском направлении и в Доброполье. Только за 6 месяцев этого года ВСУ взяли в плен более 2000 российских солдат.
Путину нужно было Доброполье. И наши сделали правильно. Мы не знаем, что сделали бы "русские", если бы мы не провели Добропольскую операцию. Они там стерли много своих военных. Их людей в плену 2200, это за более чем 6 месяцев 2025 года. Весь восток – Доброполье, Покровск – принесли 2200 российских пленных. Представьте, сколько они потеряли,
– сказал президент.
Смотрите также Одно из самых массовых наступлений за последнее время: детали и видео отражения атаки под Добропольем
Потери россиян: последние новости
Недавно Зеленский отмечал, что с начала 2025 года Россия потеряла в войне против Украины около 346 тысяч военных убитыми и ранеными. Такие данные глава государства получил от украинских генералов, о чем говорится в материале Axios.
На днях стало известно, что подразделения ВСУ освободили населенный пункт Кучеров Яр на Добропольском направлении. В ходе операции в плен тогда взяли более 50 человек противника.
К слову, по состоянию на 26 октября Силы обороны освободили 185,6 километра квадратных, зачистили 243,8 километра квадратных территории Покровского района Донецкой области.