28 октября, 13:24
Весь Восток – Доброполье, Покровск – принесли 2200 российских пленных, – Зеленский

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • Президент высказался о Добропольской операции.
  • Он рассказал о потерях врага и о количестве россиян, которых взяли в плен.

Российские оккупанты хотели оккупировать Доброполье. Однако ВСУ сорвали эти намерения, нанеся врагу значительные потери.

Силы обороны также взяли немало оккупантов в плен. Об этом глава государства сообщил накануне во время общения с журналистами, информирует 24 Канал.

Что сказал Зеленский о потерях врага?

Президент отметил, что российские оккупационные войска несут потери на Покровском направлении и в Доброполье. Только за 6 месяцев этого года ВСУ взяли в плен более 2000 российских солдат.

Путину нужно было Доброполье. И наши сделали правильно. Мы не знаем, что сделали бы "русские", если бы мы не провели Добропольскую операцию. Они там стерли много своих военных. Их людей в плену 2200, это за более чем 6 месяцев 2025 года. Весь восток – Доброполье, Покровск – принесли 2200 российских пленных. Представьте, сколько они потеряли,
– сказал президент.

Потери россиян: последние новости

  • Недавно Зеленский отмечал, что с начала 2025 года Россия потеряла в войне против Украины около 346 тысяч военных убитыми и ранеными. Такие данные глава государства получил от украинских генералов, о чем говорится в материале Axios.

  • На днях стало известно, что подразделения ВСУ освободили населенный пункт Кучеров Яр на Добропольском направлении. В ходе операции в плен тогда взяли более 50 человек противника.

  • К слову, по состоянию на 26 октября Силы обороны освободили 185,6 километра квадратных, зачистили 243,8 километра квадратных территории Покровского района Донецкой области.