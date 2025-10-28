Укр Рус
28 жовтня, 13:24
Весь Схід – Добропілля, Покровськ – принесли 2200 російських полонених, – Зеленський

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Президент висловився про Добропільську операцію.
  • Він розповів про втрати ворога та про кількість росіян, яких взяли в полон.

Російські окупанти хотіли окупувати Добропілля. Однак ЗСУ зірвали ці наміри, завдавши ворогу значних втрат.

Сили оборони також взяли чимало окупантів в полон. Про це глава держави повідомив напередодні під час спілкування з журналістами, інформує 24 Канал.

Що сказав Зеленський про втрати ворога?

Президент зазначив, що російські окупаційні війська зазнають втрат на Покровському напрямку та Добропіллі. Тільки за 6 місяців цього року ЗСУ взяли у полон понад 2000 російських солдатів.

Путіну потрібно було Добропілля. І наші зробили правильно. Ми не знаємо, що зробили б "рускі", якби ми не провели Добропільську операцію. Вони там стерли багато своїх військових. Їхніх людей у полоні 2200, це за більш ніж 6 місяців 2025 року. Весь схід – Добропілля, Покровськ – принесли 2200 російських полонених. Уявіть, скільки вони втратили, 
– сказав президент.

Втрати росіян: останні новини

  • Нещодавно Зеленський зазначав, що з початку 2025 року Росія втратила у війні проти України близько 346 тисяч військових убитими та пораненими. Такі дані глава держави отримав від українських генералів, про що йдеться в матеріалі Axios.

  • Днями стало відомо, що підрозділи ЗСУ звільнили населений пункт Кучерів Яр на Добропільському напрямку. В ході операції в полон тоді взяли понад 50 осіб противника.

  • До слова, станом на 26 жовтня Сили оборони звільнили 185,6 кілометра квадратних, зачистили 243,8 кілометра квадратних території Покровського району Донецької області.