Безопасных путей мало, – 93 ОМБр о ситуации с логистикой в Донецкой области

Российские оккупанты постоянно работают над тем, чтобы усложнить логистику Силам обороны Украины. Уже есть трасса, по которой гражданским лучше вообще не ездить.

Об этом 24 Каналу рассказала логистка 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Ангелина Безотосная "Фрея", заметив, что продолжают забрасывать украинские позиции своим личным составом. Параллельно враг сконцентрирован над тем, чтобы сорвать логистику Сил обороны.

По какой трассе лучше не ездить?

Как отметила Фрея, в Донецкой области осталось немного безопасных логистических маршрутов. В частности есть проблемы на трассе Славянск – Изюм. Впрочем, инженерные войска работают, чтобы обезопасить логистику на этом направлении.

Также сейчас есть проблемы с железнодорожным сообщением в Краматорск. А железная дорога является сверхважной буквально для всего. Речь идет о подвозе ресурсов, эвакуации гражданских и военных и т.д.

Это немного усложняет нам работу. Мы вынуждены придумывать новые маршруты, чтобы все довезти без проблем,

– рассказала военная.

Натяжные сетки являются действительно эффективным средством против вражеских FPV-дронов. Конечно, тут есть свои нюансы. Российский дрон может пробить эту сетку. Но все довольно быстро ремонтируется. Эти натяжные сетки дают возможность организовать логистику.

Но опять-таки советую гражданскому населению не использовать трассу Славянск – Изюм. Лучше ехать в объезд через Барвинкове. Искать другие логистические пути. Военные имеют РЭБы, определенную чуйку и информацию о ситуации в небе. Мы знаем, что над нами происходит. У гражданских этого нет. Поэтому иногда получаем плохие новости с этой трассы,

– рассказала Фрея.

Обратите внимание! Военная рассказала, какая сейчас ситуация возле Константиновки. Этот город является важнейшим железнодорожным узлом.

Ситуация на фронте: кратко