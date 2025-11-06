Безопасных путей мало, – 93 ОМБр о ситуации с логистикой в Донецкой области
- Российские силы усложняют логистику Сил обороны Украины в Донецкой области. Есть трасса, по которой гражданским лучше не ездить.
- Логистка 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Ангелина Безотосная "Фрея" рассказала о ситуации в Донецкой области.
Российские оккупанты постоянно работают над тем, чтобы усложнить логистику Силам обороны Украины. Уже есть трасса, по которой гражданским лучше вообще не ездить.
Об этом 24 Каналу рассказала логистка 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Ангелина Безотосная "Фрея", заметив, что продолжают забрасывать украинские позиции своим личным составом. Параллельно враг сконцентрирован над тем, чтобы сорвать логистику Сил обороны.
По какой трассе лучше не ездить?
Как отметила Фрея, в Донецкой области осталось немного безопасных логистических маршрутов. В частности есть проблемы на трассе Славянск – Изюм. Впрочем, инженерные войска работают, чтобы обезопасить логистику на этом направлении.
Также сейчас есть проблемы с железнодорожным сообщением в Краматорск. А железная дорога является сверхважной буквально для всего. Речь идет о подвозе ресурсов, эвакуации гражданских и военных и т.д.
Это немного усложняет нам работу. Мы вынуждены придумывать новые маршруты, чтобы все довезти без проблем,
– рассказала военная.
Натяжные сетки являются действительно эффективным средством против вражеских FPV-дронов. Конечно, тут есть свои нюансы. Российский дрон может пробить эту сетку. Но все довольно быстро ремонтируется. Эти натяжные сетки дают возможность организовать логистику.
Но опять-таки советую гражданскому населению не использовать трассу Славянск – Изюм. Лучше ехать в объезд через Барвинкове. Искать другие логистические пути. Военные имеют РЭБы, определенную чуйку и информацию о ситуации в небе. Мы знаем, что над нами происходит. У гражданских этого нет. Поэтому иногда получаем плохие новости с этой трассы,
– рассказала Фрея.
Также присоединяйтесь к сбору на подразделение, где служит военная. Защитники собирают на РЭБы и специальное оружие, которая позволяет нейтрализовать вражеские дроны. Это сверхважно для логистики. Ведь российские FPV уже "охотятся", к примеру, на подъезде к Дружковке и в направлении Константиновки.
Ситуация на фронте: кратко
- По состоянию на 6 ноября Россия потеряла более 1 миллиона 147 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11329 танков, 23541 боевую бронированную машину, 23541 артиллерийскую систему и т.д.
- За прошедшие сутки, 5 ноября, Россия осуществила 276 атак на фронте. 100 из них произошло на Покровском направлении. Там достаточно напряженная ситуация.
- В Генштабе прокомментировал, какая ситуация на Покровском направлении. Силы обороны осуществляют мероприятия, чтобы блокировать россиян, которые накапливаются в городе. Также там противодействуют их попыткам закрепиться в Покровске.