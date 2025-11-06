Безпечних шляхів мало, – 93 ОМБр про ситуацію з логістикою на Донеччині

Російські окупанти постійно працюють над тим, аби ускладнити логістику Силам оборони України. Вже є траса, по якій цивільний краще взагалі не їздити.

Про це 24 Каналу розповіла логістка 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Ангеліна Безотосна "Фрея", зауваживши, що продовжують закидати українські позиції своїм особовим складом. Паралельно ворог сконцентрований над тим, аби зірвати логістику Сил оборони.

По якій трасі краще не їздити?

Як наголосила Фрея, на Донеччині залишилося небагато безпечних логістичних маршрутів. Зокрема є проблеми на трасі Слов'янськ – Ізюм. Утім, інженерні війська працюють, аби убезпечити логістику на цьому напрямку.

Також наразі є проблеми із залізничним сполученням до Краматорська. А залізниця є надважливою буквально для всього. Йдеться про підвезення ресурсів, евакуацію цивільних та військових тощо.

Це трохи ускладнює нам роботи. Ми змушені придумувати нові маршрути, щоб все довезти без проблем,

– розповіла військова.

Натяжні сітки є дійсно ефективним засобом проти ворожих FPV-дронів. Звісно, тут є свої нюанси. Російський дрон може пробити цю сітку. Але все доволі швидко ремонтується. Ці натяжні сітки дають можливість організувати логістику.

Але знову-таки раджу цивільному населенню не використовувати трасу Слов'янськ – Ізюм. Краще їхати в об'їзд через Барвінкове. Шукати інші логістичні шляхи. Військові мають РЕБи, певну чуйку та інформацію про ситуацію в небі. Ми знаємо, що над нами відбувається. У цивільних цього немає. Тому інколи отримуємо погані новини з цієї траси,

– розповіла Фрея.

Зверніть увагу! Військова розповіла, яка зараз ситуація біля Костянтинівки. Це місто є надважливим залізничним вузлом.

Також приєднуйтеся до збору на підрозділ, де служить військова. Захисники збирають на РЕБи та спеціальну зброю, яка дозволяє нейтралізувати ворожі дрони. Це надважливо для логістики. Адже російські FPV вже "полюють", до прикладу, на під'їзді до Дружківки та в напрямку Костянтинівки.

