Ситуация может быть критическая: как выглядит карта фронта в Гуляйполе

Ситуация в Гуляйполе сложная. Российские военные заявляют о захвате города, хотя этому нет достаточных доказательств.

Российские военные есть в Гуляйполе, однако уровень их проникновения в город точно неизвестен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Россияне якобы захватили командно-наблюдательный пункт в Гуляйполе: что не так с этим видео

Какова ситуация в Гуляйполе?

Ситуация в Гуляйполе остается напряженной. По данным аналитиков DeepState, российские войска проникли в восточные части города, но в целом Гуляйполе остается в "серой зоне".

Смотрите интерактивную карту Гуляйполя

Военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала объяснил, что потеря Гуляйполя может существенно осложнить ситуацию с безопасностью для Запорожья, открыв новые направления для наступления врага.

Последние новости о Гуляйполе