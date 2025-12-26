Ситуація може бути критична: як виглядає карта фронту в Гуляйполі
- Російські військові заявляють про захоплення Гуляйполя, але докази відсутні.
- Гуляйполе залишається у "сірій зоні", російські війська проникли у східні частини міста.
Ситуація у Гуляйполі складна. Російські військові заявляють про захоплення міста, хоча цьому немає достатніх доказів.
Російські військові є у Гуляйполі, однак рівень їх проникнення у місто достеменно невідомий. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
Якою є ситуація в Гуляйполі?
Ситуація в Гуляйполі залишається напруженою. За даними аналітиків DeepState, російські війська проникли у східні частини міста, але загалом Гуляйполе залишається у "сірій зоні".
Військовий оглядач Денис Попович в ефірі 24 Каналу пояснив, що втрата Гуляйполя може суттєво ускладнити безпекову ситуацію для Запоріжжя, відкривши нові напрямки для наступу ворога.
DeepState повідомляв про критичну ситуацію в Гуляйполі через ймовірний саботаж офіцерів 102-ї бригади та "ризик втрати міста". Командування 102 ОБр відкидає ці звинувачення, заявляючи про продовження виконання бойових завдань в районі під єдиним командуванням.
Сили оборони Півдня, своєю чергою, підтверджують складну ситуацію в районі Гуляйполя з інтенсивними штурмовими діями та авіаударами
Росіяни публікували відео з "захопленого КСП в Гуляйполі", датоване ще 18 грудня. За його фактом проводиться детальне розслідування.