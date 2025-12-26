Укр Рус
26 грудня, 17:21
Ситуація може бути критична: як виглядає карта фронту в Гуляйполі

Сергій Попович
Основні тези
  • Російські військові заявляють про захоплення Гуляйполя, але докази відсутні.
  • Гуляйполе залишається у "сірій зоні", російські війська проникли у східні частини міста.

Ситуація у Гуляйполі складна. Російські військові заявляють про захоплення міста, хоча цьому немає достатніх доказів.

Російські військові є у Гуляйполі, однак рівень їх проникнення у місто достеменно невідомий. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Якою є ситуація в Гуляйполі?

Ситуація в Гуляйполі залишається напруженою. За даними аналітиків DeepState, російські війська проникли у східні частини міста, але загалом Гуляйполе залишається у "сірій зоні".

Військовий оглядач Денис Попович в ефірі 24 Каналу пояснив, що втрата Гуляйполя може суттєво ускладнити безпекову ситуацію для Запоріжжя, відкривши нові напрямки для наступу ворога.

Останні новини про Гуляйполе

  • DeepState повідомляв про критичну ситуацію в Гуляйполі через ймовірний саботаж офіцерів 102-ї бригади та "ризик втрати міста". Командування 102 ОБр відкидає ці звинувачення, заявляючи про продовження виконання бойових завдань в районі під єдиним командуванням.

  • Сили оборони Півдня, своєю чергою, підтверджують складну ситуацію в районі Гуляйполя з інтенсивними штурмовими діями та авіаударами

  • Росіяни публікували відео з "захопленого КСП в Гуляйполі", датоване ще 18 грудня. За його фактом проводиться детальне розслідування.