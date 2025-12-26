Ситуація може бути критична: як виглядає карта фронту в Гуляйполі

Ситуація у Гуляйполі складна. Російські військові заявляють про захоплення міста, хоча цьому немає достатніх доказів.

Російські військові є у Гуляйполі, однак рівень їх проникнення у місто достеменно невідомий. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Якою є ситуація в Гуляйполі?

Ситуація в Гуляйполі залишається напруженою. За даними аналітиків DeepState, російські війська проникли у східні частини міста, але загалом Гуляйполе залишається у "сірій зоні".

Військовий оглядач Денис Попович в ефірі 24 Каналу пояснив, що втрата Гуляйполя може суттєво ускладнити безпекову ситуацію для Запоріжжя, відкривши нові напрямки для наступу ворога.

