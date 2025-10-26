Некоторые районы 3 года без света: как херсонцы выживают под ежедневными обстрелами
- Российские оккупанты регулярно обстреливают Херсон. Ситуация в городе – сложная.
- Журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала о жизни в городе.
Российские оккупанты фактически каждый день обстреливают Херсон. Ситуация там остается сложной.
Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич. По ее словам, россияне постоянно обстреливают город. Энергетики, ГСЧС и другие службы пытаются как можно быстрее "восстанавливать жизнь" в Херсоне.
Какова ситуация в Херсоне?
Как рассказала Вирлич, в городе есть проблемы с поставками газа. Оккупанты ранее перебили газопровод. Поэтому в некоторых районах газ есть, в некоторых – нет.
Теплосети в Херсоне якобы готовы. Вопрос в том, смогут ли получить отопление жители определенных микрорайонов, где сложно обслуживать сети. К примеру, есть микрорайоны, где люди уже 3 года живут без электричества.
В некоторых районах города, которые постоянно находятся под обстрелами, света может не быть несколько дней или даже неделю. Все из-за плотных обстрелов. Как только есть возможность, коммунальные службы все чинят,
– рассказала Вирлич.
Фактически Херсон буквально живет под обстрелами. Это действительно сложно. Но люди уже знают, как ориентироваться в критических ситуациях.
Люди морально готовы к тяжелой зиме. Они не хотят уезжать, потому что это их дом,
– отметила Вирлич.
Что происходит в Херсоне: коротко
- Россияне регулярно обстреливают Херсон. Они делают все возможное, чтобы люди не могли жить в городе.
- Недавно оккупанты ударили по гуманитарному конвою ООН в Херсонской области. Его атаковали из дронов и артиллерии.
- Ирландский журналист, который находился на Херсонщине, рассказал о жизни в регионе. Тамошние фермеры постоянно носят с собой дробовики и детекторы дронов.