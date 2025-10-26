Деякі райони 3 роки без світла: як херсонці виживають під щоденними обстрілами
- Російські окупанти регулярно обстрілюють Херсон. Ситуація в місті – складна.
- Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла про життя в місті.
Російські окупанти фактично кожного дня обстрілюють Херсон. Ситуація там залишається складною.
Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич. За її словами, росіяни постійно обстрілюють місто. Енергетики, ДСНС та інші служби намагаються якнайшвидше "поновлювати життя" в Херсоні.
Яка ситуація в Херсоні?
Як розповіла Вірлич, в місті є проблеми з постачанням газом. Окупанти раніше перебили газопровід. Тому в деяких районах газ є, в деяких – немає.
Тепломережі в Херсоні нібито готові. Питання в тому, чи зможуть отримати опалення мешканці певних мікрорайонів, де складно обслуговувати мережі. До прикладу, є мікрорайони, де люди вже 3 роки живуть без електрики.
В деяких районах міста, які постійно перебувають під обстрілами, світла може не бути кілька днів або навіть тиждень. Все через щільні обстріли. Як тільки є можливість, комунальні служби все лагодять,
– розповіла Вірлич.
Фактично Херсон буквально живе під обстрілами. Це дійсно складно. Але люди вже знають, як орієнтуватися в критичних ситуаціях.
Люди морально готові до важкої зими. Вони не хочуть їхати, бо це їхній дім,
– зауважила Вірлич.
Що відбувається в Херсоні: коротко
- Росіяни регулярно обстрілюють Херсон. Вони роблять усе можливе, аби люди не могли жити в місті.
- Нещодавно окупанти вдарили по гуманітарному конвою ООН в Херсонській області. Його атакували з дронів та артилерії.
- Ірландський журналіст, який перебував на Херсонщині, розповів про життя в регіоні. Тамтешні фермери постійно носять з собою дробовики та детектори дронів.