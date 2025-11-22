Выдает желаемое за действительное: командир "Ахиллеса" назвал 3 цели выдумки Путина по Купянску

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что его войска заблокировали 15 батальонов ВСУ и полностью контролируют Купянск в Харьковской области. Однако это не просто ложная информация, которую ему донесли российские генералы.

Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что Кремль пытается осуществлять давление на общество, в чем ему помогает российская пропаганда. Такие заявления имеют и политический мотив.

3 цели выдумки Путина относительно Купянска

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" объяснил, что заявление Путина – это умышленное сообщение для политического влияния прежде всего внутри России, ведь россияне не имеют доступа к правдивым источникам, в которых можно прочитать о российско-украинской войне. Народ России верит только пропаганде, которая действует под руководством Кремля.

То есть первая цель – они пытаются показать россиянам, что у них якобы есть достижения в Украине, чтобы оправдать свои потери. Их экономика летит в ад, но они хотят доказать, что все идет "по плану",

– подчеркнул он.

Вторая цель Кремля – это давление на украинцев. Похожие заявления попадают в информационное пространство Украины и именно украинцы могут быть введены в заблуждение, не проанализировав информацию.

Обратите внимание! Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки также сообщил, что сейчас идет информационная война. Заявления Кремля не соответствуют истинному положению вещей.

Третья цель – влияние на Дональда Трампа, который не разбирается в деталях. Еще на Аляске Путин "навешал" Трампу, что захватит весь Донбасс и Купянск. Поэтому сейчас Кремль выдает желаемое за действительное.

Какова на самом деле ситуация возле Купянска?