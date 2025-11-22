Видає бажане за дійсне: командир "Ахіллесу" назвав 3 цілі вигадки Путіна щодо Куп'янська

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що його війська заблокували 15 батальйонів ЗСУ та повністю контролюють Куп'янськ в Харківській області. Однак це не просто неправдива інформація, яку йому донесли російські генерали.

Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зазначивши, що Кремль намагається здійснювати тиск на суспільство, в чому йому допомагає російська пропаганда. Такі заяви мають і політичний мотив.

3 цілі вигадки Путіна щодо Куп'янська

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" пояснив, що заява Путіна – це навмисне повідомлення для політичного впливу насамперед всередині Росії, адже росіяни не мають доступу до правдивих джерел, в яких модна прочитати про російсько-українську війну. Народ Росії вірить лише пропаганді, яка діє під керівництвом Кремля.

Тобто перша ціль – вони намагаються показати росіянам, що у них буцімто є здобутки в Україні, щоб виправдати свої втрати. Їхня економіка летить в пекло, але вони хочуть довести, що все іде "за планом",

– наголосив він.

Друга ціль Кремля – це тиск на українців. Схожі заяви попадають в інформаційний простір України і саме українці можуть бути введені в оману, не проаналізувавши інформацію.

Зверніть увагу! Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки також повідомив, що зараз триває інформаційна війна. Заяви Кремля не відповідають справжньому стану речей.

Третя ціль – вплив на Дональда Трампа, який не розбирається в деталях. Ще на Алясці Путін "навішав" Трампу, що захопить весь Донбас і Куп'янськ. Тому зараз Кремль видає бажане за дійсне.

Якою насправді є ситуація біля Куп'янська?