Изменилась ли ситуация в Покровске и Мирнограде: в ДШВ сделали заявление

Военные рассказали о ситуации в Покровской агломерации по состоянию на 1 декабря. Там ситуация остается сложной.

Несмотря на это, Силы обороны продолжают сдерживать россиян на этом участке фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 7 корпус ДШВ.

Какова ситуация в Покровске и Мирнограде?

В ДШВ рассказали, что бойцы готовятся к выполнению задач в зимний период – укрепляют и обустраивают позиции.

В прошлом месяце враг в очередной раз провалил очередной план по оккупации Покровской агломерации. Напомним, военно-политическое руководство объявило о так называемом окружении группировки еще в октябре. Зато оккупанты продолжают нести потери, застряв в городских боях,

– говорят военные.

Они рассказали, что в ноябре в Покровской агломерации было ликвидировано 1 221 оккупант, еще 545 – ранены.

Также уничтожено или повреждено:

140 единиц авто- и мототранспорта,

7 боевых бронированных машин,

3 танка,

сбито 3 220 БПЛА всех видов.

Только в Покровске за прошлый месяц украинские военные уничтожили 519 оккупантов и 131 – ранили. Такое количество потерь – соизмеримо с численностью целого батальона,

– отмечают в ДШВ.

В то же время там добавили, что сложностью является то, что логистические пути уязвимы к огневому воздействию оккупантов.

Были единичные случаи появления россиян у логистических коридоров, но ВСУ их обнаруживают и атакуют.

Осложненной логистика остается в Мирнограде. Несмотря на все, украинские подразделения имеют как основные, так и альтернативные маршруты для ротации – на днях удалось провести замену личного состава.

