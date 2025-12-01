Чи змінилася ситуація у Покровську та Мирнограді: у ДШВ зробили заяву

Військові розповіли про ситуацію у Покровській агломерації станом на 1 грудня. Там ситуація залишається складною.

Попри це, Сили оборони продовжують стримувати росіян на цій ділянці фронту. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 7 корпус ДШВ.

Яка ситуація у Покровську та Мирнограді?

У ДШВ розповіли, що бійці готуються до виконання завдань у зимовий період – укріплюють та облаштовують позиції.

Минулого місяця ворог вкотре провалив черговий план з окупації Покровської агломерації. Нагадаємо, військово-політичне керівництво оголосило про так зване оточення угруповання ще у жовтні. Натомість окупанти продовжують зазнавати втрати, застрягши у міських боях,

– кажуть військові.

Вони розповіли, що у листопаді у Покровській агломерації було ліквідовано 1 221 окупант, ще 545 – поранено.

Також знищено або пошкоджено:

140 одиниць авто- та мототранспорту,

7 бойових броньованих машин,

3 танки,

збито 3 220 БПЛА всіх видів.

Лише у Покровську за минулий місяць українські військові знищили 519 окупантів та 131 – поранили. Така кількість втрат – співмірна з чисельністю цілого батальйону,

– наголошують у ДШВ.

Водночас там додали, що складністю є те, що логістичні шляхи вразливі до вогневого впливу окупантів.

Були поодинокі випадки появи росіян біля логістичних коридорів, але ЗСУ їх виявляють та атакують.

Ускладненою логістика залишається у Мирнограді. Попри все, українські підрозділи мають як основні, так і альтернативні маршрути для ротації – днями вдалося провести заміну особового складу.

