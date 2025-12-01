Чи змінилася ситуація у Покровську та Мирнограді: у ДШВ зробили заяву
- У Покровській агломерації ситуація залишається складною, але Сили оборони продовжують стримувати росіян, ліквідувавши у листопаді 1 221 окупанта.
- У Мирнограді ускладнена логістика, однак українські підрозділи мають альтернативні маршрути і змогли провести ротацію особового складу.
Військові розповіли про ситуацію у Покровській агломерації станом на 1 грудня. Там ситуація залишається складною.
Попри це, Сили оборони продовжують стримувати росіян на цій ділянці фронту. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 7 корпус ДШВ.
Яка ситуація у Покровську та Мирнограді?
У ДШВ розповіли, що бійці готуються до виконання завдань у зимовий період – укріплюють та облаштовують позиції.
Минулого місяця ворог вкотре провалив черговий план з окупації Покровської агломерації. Нагадаємо, військово-політичне керівництво оголосило про так зване оточення угруповання ще у жовтні. Натомість окупанти продовжують зазнавати втрати, застрягши у міських боях,
– кажуть військові.
Вони розповіли, що у листопаді у Покровській агломерації було ліквідовано 1 221 окупант, ще 545 – поранено.
Також знищено або пошкоджено:
140 одиниць авто- та мототранспорту,
7 бойових броньованих машин,
3 танки,
збито 3 220 БПЛА всіх видів.
Лише у Покровську за минулий місяць українські військові знищили 519 окупантів та 131 – поранили. Така кількість втрат – співмірна з чисельністю цілого батальйону,
– наголошують у ДШВ.
Водночас там додали, що складністю є те, що логістичні шляхи вразливі до вогневого впливу окупантів.
Були поодинокі випадки появи росіян біля логістичних коридорів, але ЗСУ їх виявляють та атакують.
Ускладненою логістика залишається у Мирнограді. Попри все, українські підрозділи мають як основні, так і альтернативні маршрути для ротації – днями вдалося провести заміну особового складу.
ДШВ виявили та ліквідували окупантів у Покровську: дивіться відео
Останні новини фронту
Протягом доби 30 листопада на фронті було зафіксовано 171 бойове зіткнення. Зокрема, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 66 штурмових дій.
Президент Зеленський заявив, що ЗСУ майже зачистили Куп'янськ. Цим він спростував заяви росіян про захоплення міста. Водночас він визнав, що подекуди окупанти таки мають успіхи.
Так, за даними DeepState, у листопаді Росія окупувала 505 квадратних кілометрів української території, а це майже вдвічі перевищує показник вересня.