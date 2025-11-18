Военный сказал, в чем Силы обороны превосходят россиян под Покровском

На Покровском направлении увеличивается количество убитых россиян от прямого огня, но одновременно и стрелковых боев. Ситуация очень напряженная, ведь в Покровске вражеские группы разбросаны.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что оккупанты действительно преобладают большинством, ведь постоянно пополняют войско. Однако на этом направлении работают профессионалы со стороны Украины.

Смотрите также Несколько направлений: эксперт указал, куда Россия мобилизует людей с оккупированных территорий

В чем Силы обороны преобладают россиян под Покровском?

Военнослужащий отметил, что Покровск – это большая "серая" зона. Украинские военные зачищают свои участки, выбивая врага. В то же время россияне продолжают атаковать – в городе продолжаются стрелковые бои, группы россиян передвигаются достаточно хаотично.

Однако мы имеем преимущество – не в количестве, а в качестве подготовки бойцов. Там есть 68 бригада, работает ГУР, СБУ и 7 корпус десантников, очень опытные воины. Городские бои – это самое тяжелое. Поэтому наше преимущество – подготовка,

– подчеркнул он.

Заметьте! Враг бросает в штурмы с одной винтовкой неподготовленных бойцов – россияне продвигаются группами по 2 – 4 оккупанта, которых могли собрать "на скорую руку".

В то же время враг имеет возможность постоянно подгонять к Покровску новые резервы, чтобы компенсировать потери. В городе также присутствуют вражеские пилоты, ВСУ их выбивают, но это очень сложно.

Бои возле Покровска: смотрите на карте

Сазонов подытожил, что сложно делать прогнозы относительно Покровска. Однако понятно одно – россияне хотят окружить украинских бойцов и сделать котел. Поэтому оккупанты сейчас сосредоточены на севере и юге от самого города.

Ситуация в Покровске: детали