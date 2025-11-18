Військовий сказав, у чому Сили оборони переважають росіян під Покровськом

На Покровському напрямку збільшується кількість вбитих росіян від прямого вогню, але водночас і стрілкових боїв. Ситуація дуже напружена, адже в Покровську ворожі групи розкидані.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що окупанти справді переважають більшістю, адже постійно поповнюють військо. Однак на цьому напрямку працюють професіонали з боку України.

У чому Сили оборони переважають росіян під Покровськом?

Військовослужбовець зазначив, що Покровськ – це велика "сіра" зона. Українські військові зачищають свої ділянки, вибиваючи ворога. Водночас росіяни продовжують атакувати – в місті тривають стрілкові бої, групи росіян пересуваються досить хаотично.

Однак ми маємо перевагу – не в кількості, а в якості підготовки бійців. Там є 68 бригада, працює ГУР, СБУ і 7 корпус десантників, дуже досвідчені вояки. Міські бої – це найважче. Тому наша перевага – підготовка,

– наголосив він.

Зауважте! Ворог кидає в штурми з одною гвинтівкою непідготовлених бійців – росіяни просуваються групами по 2 – 4 окупанти, яких могли зібрати "нашвидкоруч".

Водночас ворог має можливість постійно підганяти до Покровська нові резерви, щоб компенсувати втрати. В місті також присутні ворожі пілоти, ЗСУ їх вибивають, але це дуже складно.

Сазонов підсумував, що складно робити прогнози щодо Покровська. Однак зрозуміло одне – росіяни хочуть оточити українських бійців та зробити котел. Тому окупанти зараз зосередженні на півночі та півдні від самого міста.

