Украина имеет планы "Б" и "В": Сырский оценил ситуацию в Покровске
- Александр Сырский заявил, что украинские войска имеют план "Б" и "В" для различных сценариев в Покровске.
- По его словам, интенсивность боевых действий на этом направлении снизилась.
Одним из самых горячих направлений российско-украинской войны на сегодня остается Покровское. Впрочем, украинские войска имеют соответствующий план действий в любой ситуации.
Соответствующее заявление во время телефонного разговора с журналисткой ТСН Аллой Мазур сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает 24 Канал.
Как Сырский комментирует ситуацию в Покровске?
По словам главкома, сейчас город сплошь укреплен. Он пояснил, что несмотря на то, что оккупанты кое-где смогли пролезть через инженерные заграждения, ситуация остается контролируемой, ведь командование знает о местах минимальных продвижений врага и работает над их сдерживанием.
Конечно, есть и план "Б", и план "В" для всех вариантов развития событий,
– заверил Александр Сырский.
В то же время он добавил, что интенсивность боевых действий на этом направлении заметно снизилась в последнее время. Однако это, по его словам, не означает изменение планов России по захвату Покровска. Сырский сказал, что россияне собрали там 50 тысяч солдат.
Однако Силы обороны Украины с начала октября ликвидировали там около 30 тысяч оккупантов.
К тому же в Покровск завели 425-й штурмовой полк, который по словам главкома, действует очень эффективно.
Александр Сырский рассказал, что почти постоянно находится под Покровском. Там трижды в сутки оценивают ситуацию, украинским военным удалось восстановить и переориентировать логистические пути.
Оснований для панических настроений нет,
– подчеркнул главнокомандующий.
Ход боевых действий возле Покровска: последние новости
Как сообщил офицер отдела коммуникаций 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Сергей Окишев, украинские войска контролируют Мирноград, а в Покровске продолжается ликвидация оккупантов, прорвавшихся в город.
Даже если некоторым россиянам удается проникнуть, их быстро находят и уничтожают. По словам Окишева, враг пытался закрепиться на севере Покровска и перерезать логистические пути, но украинские бойцы успешно зачистили эту часть города, сорвав планы оккупантов.
Согласно данным ISW, темпы наступления россиян на Покровском направлении временно снизились, однако могут вырасти после переброски подкреплений.
В то же время оккупанты пытаются прорываться, переодеваясь в гражданскую одежду, что является нарушением международного права.
Украинская армия изменила структуру и тактику боевых подразделений, создав мощные штурмовые группировки. Благодаря этому на Добропольском направлении удалось быстро зачистить большие участки и усилить оборону.