Это было намеренно, – экс-разведчик ответил, действительно ли Путин наказал Лаврова
- Западные СМИ считают, что глава МИД России Лавров попал в немилость Путина из-за сорванной встречи с Трампом.
- Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов объяснил, соответствует ли это действительности.
В последнее время было много разговоров, что глава МИД России Сергей Лавров попал в немилость Путина. Все якобы из-за сорванной встречи с Трампом. Но ситуация тут несколько иная.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что никакой отставки Лаврова не будет. И конфликта между ним и Путиным нет.
Что на самом деле произошло с Лавровым?
Как отметил Жирнов, российский диктатор Путин не наказывает своих соратников. К примеру, 5 октября 2022 года секретарь тамошнего совбеза Николай Патрушев проводил совещание в Крыму по безопасности оккупированного полуострова и южных областей России. Через 3 дня произошел взрыв на Крымском мосту. Но диктатор никого не наказал.
В случае с Лавровым все было достаточно просто. Путин банально не хотел ехать в Будапешт на встречу с Трампом. И Лавров все это сорвал.
Путин боялся туда ехать. Мы не раз говорили о его паранойе и страхе летать в страны НАТО. Он к Эрдогану боялся лететь. А Лавров – верный солдатик Путина, который не имеет самостоятельной позиции,
– отметил Жирнов.
Пока Путин у власти, до тех пор он будет вести войну против Украины. По мнению Жирнова, российский диктатор собирается сидеть в Кремле до 2036 года. Именно для этого он изменил российскую конституцию.
Обратите внимание! Встреча Трампа и Путина, которая должна была состояться в Будапеште, отменили. Это произошло после разговора госсекретаря США Марко Рубио и Лаврова.
Что известно о "конфликте" с Лавровым: коротко
- Лавров отсутствовал на ряде важных российских мероприятиях. В частности его не включили в состав российской делегации на саммит G20, который состоится в ЮАР.
- На основе этого западные СМИ считают, что Лавров впал в немилость Путина. И его якобы могут уволить.
- Лавров поддерживает полномасштабную войну против Украины. Он регулярно по хамски высказывается в сторону Запада.