Це було навмисно, – ексрозвідник відповів, чи дійсно Путін покарав Лаврова

Упродовж останнього часу було багато розмов, що глава МЗС Росії Сергій Лавров потрапив в немилість Путіна. Все нібито через зірвану зустріч із Трампом. Але ситуація тут дещо інша.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що ніякої відставки Лаврова не буде. Та й конфлікту між ним і Путіним немає.

Що насправді сталося з Лавровим?

Як наголосив Жирнов, російський диктатор Путін не карає своїх соратників. До прикладу, 5 жовтня 2022 року секретар тамтешнього радбезу Ніколай Патрушев проводив нараду в Криму щодо безпеки окупованого півострова та південних областей Росії. Через 3 дні стався вибух на Кримському мосту. Але диктатор нікого не покарав.

У випадку з Лавровим все було досить просто. Путін банально не хотів їхати в Будапешт на зустріч з Трампом. І Лавров навмисно усе це зірвав.

Путін боявся туди їхати. Ми не раз говорили про його параною та страх літати в країни НАТО. Він до Ердогана боявся летіти. А Лавров – вірний солдатик Путіна, який не має самостійної позиції,

– зазначив Жирнов.

Поки Путін при владі, доти він буде вести війну проти України. На думку Жирнова, російський диктатор збирається сидіти в Кремлі до 2036 року. Саме для цього він змінив російську конституцію.

Зверніть увагу! Зустріч Трампа і Путіна, яка мала відбутися у Будапешті, скасували. Це сталося після розмови держсекретаря США Марко Рубіо та Лаврова.

