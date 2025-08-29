Тяжелые бои продолжаются на Востоке. Украинским военным удается сдерживать и оттеснять врага.

Во время брифинга 29 августа Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте по состоянию на утро, передает 24 Канал.

Где группировка россиян наиболее численная?

По словам президента, Покровское направление пока остается самым горячим. Там наблюдается концентрация вражеских сил до 100 тысяч. Оккупанты готовят наступательные действия. "Важно, что мы это знаем и контролируем", – добавил политик.

Также он отметил, что Силы обороны сегодня проводят активные действия на Харьковщине и Донетчине. Там противнику сейчас не просто.

Относительно Купянска, то там происходит зачистка города от вражеских диверсантов. Было уничтожено 30 ДРГ россиян за последние двое суток.

На Сумском направлении ВСУ постепенно вытесняют оккупантов.

На Запорожье – изменений нет. Однако это направление остается опасным, поскольку россияне накапливают свои десантные силы, и эта группировка у них достаточно большая.

Что известно о ситуации на фронте?