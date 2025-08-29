Там много российских десантников: Зеленский назвал опасное направление на фронте
- Покровское направление остается самым горячим, там сосредоточено около 100 тысяч российских войск, которые готовят наступательные действия.
- ВСУ проводят активные действия на Харьковщине и Донетчине, а также вытесняют оккупантов на Сумском направлении, одновременно на Запорожье россияне накапливают десантные силы.
Тяжелые бои продолжаются на Востоке. Украинским военным удается сдерживать и оттеснять врага.
Во время брифинга 29 августа Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте по состоянию на утро, передает 24 Канал.
Смотрите также Зеленский назвал 3 ключевых блока гарантий безопасности для Украины
Где группировка россиян наиболее численная?
По словам президента, Покровское направление пока остается самым горячим. Там наблюдается концентрация вражеских сил до 100 тысяч. Оккупанты готовят наступательные действия. "Важно, что мы это знаем и контролируем", – добавил политик.
Также он отметил, что Силы обороны сегодня проводят активные действия на Харьковщине и Донетчине. Там противнику сейчас не просто.
Относительно Купянска, то там происходит зачистка города от вражеских диверсантов. Было уничтожено 30 ДРГ россиян за последние двое суток.
На Сумском направлении ВСУ постепенно вытесняют оккупантов.
На Запорожье – изменений нет. Однако это направление остается опасным, поскольку россияне накапливают свои десантные силы, и эта группировка у них достаточно большая.
Что известно о ситуации на фронте?
- Российские захватчики подвинули позиции ВСУ в Серебрянском лесничестве на Лиманском направлении.
- Политолог и офицер ВСУ Андрей Ткачук считает, что россияне хотели бы зимовать в Покровске, поэтому спешат захватить этот город до зимы.
- В ОСУВ "Днепр" заявили, что интенсивность наступательных операций противника может начать уменьшаться уже в начале осени из-за потерь и истощения штурмовых подразделений.
- Российская армия перегруппировывает войска на Запорожском направлении, накапливая штурмовые подразделения для дальнейших действий. Количество обстрелов на этом направлении увеличилось, а также, в частности, возросло использование FPV-дронов и дронов-камикадзе.
- В Купянске – тяжелая ситуация, на северных окраинах города россиянам удалось закрепиться. Очевидно враг сейчас не пытается в лоб продвигаться в городе, а продолжает осуществлять попытки окружить его.