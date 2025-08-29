Важкі бої тривають на Сході. Українським військовим вдається стримувати і відтісняти ворога.

Під час брифінгу 29 серпня Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті станом на ранок, передає 24 Канал.

Де угруповання росіян найбільш чисельне?

За словами президента, Покровський напрямок наразі залишається найгарячішим. Там спостерігається концентрація ворожих сил до 100 тисяч. Окупанти готують наступальні дії. "Важливо, що ми це знаємо і контролюємо", – додав політик.

Також він зауважив, що Сили оборони сьогодні проводять активні дії на Харківщині та Донеччині. Там противнику зараз не просто.

Щодо Куп'янська, то там відбувається зачищення міста від ворожих диверсантів. Було знищено 30 ДРГ росіян за останні дві доби.

На Сумському напрямку ЗСУ поступово витісняють окупантів.

На Запоріжжі – змін немає. Однак цей напрямок залишається небезпечним, оскільки росіяни накопичують свої десантні сили, і це угруповування в них достатньо велике.

Що відомо про ситуацію на фронті?