Там багато російських десантників: Зеленський назвав небезпечний напрямок на фронті
- Покровський напрямок залишається найгарячішим, там зосереджено близько 100 тисяч російських військ, які готують наступальні дії.
- ЗСУ проводять активні дії на Харківщині та Донеччині, а також витісняють окупантів на Сумському напрямку, водночас на Запоріжжі росіяни накопичують десантні сили.
Важкі бої тривають на Сході. Українським військовим вдається стримувати і відтісняти ворога.
Під час брифінгу 29 серпня Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті станом на ранок, передає 24 Канал.
Де угруповання росіян найбільш чисельне?
За словами президента, Покровський напрямок наразі залишається найгарячішим. Там спостерігається концентрація ворожих сил до 100 тисяч. Окупанти готують наступальні дії. "Важливо, що ми це знаємо і контролюємо", – додав політик.
Також він зауважив, що Сили оборони сьогодні проводять активні дії на Харківщині та Донеччині. Там противнику зараз не просто.
Щодо Куп'янська, то там відбувається зачищення міста від ворожих диверсантів. Було знищено 30 ДРГ росіян за останні дві доби.
На Сумському напрямку ЗСУ поступово витісняють окупантів.
На Запоріжжі – змін немає. Однак цей напрямок залишається небезпечним, оскільки росіяни накопичують свої десантні сили, і це угруповування в них достатньо велике.
Що відомо про ситуацію на фронті?
- Російські загарбники посунули позиції ЗСУ у Серебрянському лісництві на Лиманському напрямку.
- Політолог і офіцер ЗСУ Андрій Ткачук вважає, що росіяни хотіли би зимувати в Покровську, тож спішать захопити це місто до зими.
- В ОСУВ "Дніпро" заявили, що інтенсивність наступальних операцій противника може почати зменшуватися вже на початку осені через втрати і виснаження штурмових підрозділів.
- Російська армія перегруповує війська на Запорізькому напрямку, накопичуючи штурмові підрозділи для подальших дій. Кількість обстрілів на цьому напрямку збільшилася, а також, зокрема, зросло використання FPV-дронів та дронів-камікадзе.
- У Куп'янську – важка ситуація, на північних околицях міста росіянам вдалося закріпитися. Вочевидь ворог зараз не намагається в лоб просуватися в місті, а продовжує здійснювати спроби оточити його.