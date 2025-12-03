"В перспективе есть угроза Запорожью": военный обозреватель назвал 2 опасных направления

Россияне продолжают активные действия в Запорожской области. Они продвигаются по двум направлениям. Однако оккупантам не удалось достичь своей цели.

Об этом рассказал 24 Каналу военный обозреватель Денис Попович, отметив, что именно происходит на Запорожье. Также он оценил угрозу, которая существует для областного центра.

К теме Самый тяжелый месяц в 2025 году и битвы сразу за 9 ключевых городов: как изменилась линия фронта за неделю

По каким направлениям враг продвигается в Запорожской области?

Попович отметил, что продвижение врага на Гуляйполе было остановлено. Однако угроза для города остается, ведь россияне приблизились и находятся вблизи него.

"В город они не зашли, но на подступах в нескольких километрах враг фиксируется", – отметил он.

Обратите внимание! В Центре противодействия дезинформации сообщили, что россияне пытались зайти в Гуляйполе, но они были ликвидированы. Ситуацию, как отметили в ЦПД, удалось стабилизировать.

Поэтому противник, как считает военный обозреватель, не отказался от своих попыток захватить Гуляйполе. Он попытается обойти его и захватить, поскольку для него это довольно выгодное направление. Если продвижение оккупантов продолжится, в перспективе существует даже угроза для Запорожья.

Что происходит на Запорожском направлении: смотрите на карту

Также враг пытается продвигаться с юга на Запорожье вдоль бывшего Каховского водохранилища – до Степногорска.

Россияне движутся в частности по той местности, которая раньше была Каховским водохранилищем. Там сейчас камыш и благодаря этому можно спрятаться. Это также выгодное направление для инфильтрации,

– объяснил он.

Однако Степногорское направление надо рассматривать вместе с Гуляйпольским. Оба они, по мнению военного обозревателя, потенциально создают угрозу для Запорожья.

Степногорск расположен очень близко к Запорожью – на расстоянии примерно 20 километров. Поэтому цель врага на этом направлении – взять Запорожье под огневой контроль и создать там ситуацию, похожую на ту, что в Херсоне. Этот город находится под постоянным влиянием FPV-дронов, и враг даже устраивает сафари за отдельными людьми, автомобилями,

– подчеркнул Денис Попович.

Соответственно, по его словам, это опасная ситуация, и каждый километр, который враг преодолевает с любого направления, прежде всего с южного, со стороны Васильевки, приближает россиян к этой цели.

Какова ситуация на Запорожском направлении?