"У перспективі є загроза Запоріжжю": військовий оглядач назвав 2 небезпечні напрямки

Росіяни продовжують активні дії у Запорізькій області. Вони просуваються по двох напрямках. Проте окупантам не вдалося досягти своєї мети.

Про це розповів 24 Каналу військовий оглядач Денис Попович, зазначивши, що саме відбувається на Запоріжжі. Також він оцінив загрозу, яка існує для обласного центру.

По яких напрямках ворог просувається у Запорізькій області?

Попович наголосив, що просування ворога на Гуляйполе було зупинено. Проте загроза для міста залишається, адже росіяни наблизилися і перебувають поблизу нього.

"У місто вони не зайшли, але на підступах в кількох кілометрах ворог фіксується", – зауважив він.

Зверніть увагу! У Центрі протидії дезінформації повідомили, що росіяни намагалися зайти у Гуляйполе, але їх було ліквідовано. Ситуацію, як зазначили у ЦПД, вдалося стабілізувати.

Тому противник, як вважає військовий оглядач, не відмовився від своїх намагань окупувати Гуляйполе. Він спробує обійти його і захопити, оскільки для нього це доволі вигідний напрямок. Якщо просування окупантів продовжиться, у перспективі існує навіть загроза для Запоріжжя.

Що відбувається на Запорізькому напрямку: дивіться на карту

Також ворог намагається просуватися з півдня на Запоріжжя уздовж колишнього Каховського водосховища – до Степногірська.

Росіяни рухаються зокрема по тій місцевості, яка раніше була Каховським водосховищем. Там зараз очерет і завдяки цьому можна заховатися. Це також вигідний напрямок для інфільтрації,

– пояснив він.

Проте Степногірський напрямок треба розглядати разом із Гуляйпільським. Обидва вони, на думку військового оглядача, потенційно створюють загрозу для Запоріжжя.

Степногірськ розташований дуже близько до Запоріжжя – на відстані приблизно 20 кілометрів. Тому мета ворога на цьому напрямку – взяти Запоріжжя під вогневий контроль і створити там ситуацію, схожу на ту, що у Херсоні. Це місто перебуває під постійним впливом FPV-дронів, і ворог навіть влаштовує сафарі за окремими людьми, автівками,

– підкреслив Денис Попович.

Відповідно, за його словами, це небезпечна ситуація, і кожен кілометр, який ворог долає з будь-якого напрямку, передусім з південного, з боку Василівки, наближає росіян до цієї мети.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку?