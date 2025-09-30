Некоторые подразделения российских оккупантов оказались в окружении вблизи Доброполья. Это положительно влияет на ситуацию возле Покровска.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук. По его словам, сейчас можно выразить осторожный оптимизм относительно ситуации вблизи Доброполья. Российская группировка на этом направлении находится в трех небольших "котлах".

Что известно о ситуации на Покровском направлении?

Как отметил Ткачук, в окружение попали подразделения 51 общевойсковой армии России. Об этом еще раньше сообщали Дональду Трампу. Вероятно, именно поэтому он сделал много положительных заявлений в отношении Украины. Но самое важное, что удается восстанавливать баланс вокруг Покровска.

Враг находится в оперативном окружении. Одно из них не зафиксировано физически. Сейчас идет работа над тем, чтобы отрезать полностью их от логистики. Враг или будет уничтожен, или сдастся в плен.

Не будем говорить деталей. Конечно, это не означает, что враг голый-босой. Все же это современная война. Работают беспилотники, наземные роботизированные комплексы. Российские резервы пытаются восстановить поставки в подразделения, которые находятся в "котлах",

– отметил Ткачук.

Можно осторожно заявил, что эта контрнаступательная операция ВСУ возле Доброполья поможет удержать Покровск. Враг перебрасывал резервы для штурма Покровска, который должен был начаться еще в сентябре. Сейчас они пытаются спасти из окружения подразделения 51 армии.

Какова ситуация возле Покровска: смотрите карту боевых действий

Какова ситуация на Покровском направлении: кратко