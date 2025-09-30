Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук. По его словам, сейчас можно выразить осторожный оптимизм относительно ситуации вблизи Доброполья. Российская группировка на этом направлении находится в трех небольших "котлах".

К теме Контрнаступление в Донецкой области: Зеленский рассказал, сколько освободили территорий и уничтожили россиян

Что известно о ситуации на Покровском направлении?

Как отметил Ткачук, в окружение попали подразделения 51 общевойсковой армии России. Об этом еще раньше сообщали Дональду Трампу. Вероятно, именно поэтому он сделал много положительных заявлений в отношении Украины. Но самое важное, что удается восстанавливать баланс вокруг Покровска.

Враг находится в оперативном окружении. Одно из них не зафиксировано физически. Сейчас идет работа над тем, чтобы отрезать полностью их от логистики. Враг или будет уничтожен, или сдастся в плен.

Не будем говорить деталей. Конечно, это не означает, что враг голый-босой. Все же это современная война. Работают беспилотники, наземные роботизированные комплексы. Российские резервы пытаются восстановить поставки в подразделения, которые находятся в "котлах",

– отметил Ткачук.

Можно осторожно заявил, что эта контрнаступательная операция ВСУ возле Доброполья поможет удержать Покровск. Враг перебрасывал резервы для штурма Покровска, который должен был начаться еще в сентябре. Сейчас они пытаются спасти из окружения подразделения 51 армии.

Какова ситуация возле Покровска: смотрите карту боевых действий

Какова ситуация на Покровском направлении: кратко