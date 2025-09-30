Деякі підрозділи російських окупантів опинилися в оточенні поблизу Добропілля. Це позитивно впливає на ситуацію біля Покровська.

Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук. За його словами, зараз можна висловити обережний оптимізм щодо ситуації поблизу Добропілля. Російське угруповання на цьому напрямку перебуває в трьох невеликих "котлах".

Що відомо про ситуацію на Покровському напрямку?

Як наголосив Ткачук, в оточення потрапили підрозділи 51 загальновійськової армії Росії. Про це ще раніше повідомляли Дональду Трампу. Ймовірно, саме тому він зробив багато позитивних заяв щодо України. Але найважливіше, що вдається відновлювати баланс навколо Покровська.

Ворог перебуває в оперативному оточенні. Одне з них не зафіксовано фізично. Зараз триває робота над тим, аби відрізати повністю їх від логістики. Ворог або буде знищений, або здасться в полон.

Не будемо говорити деталей що до чого. Звісно, це не означає, що ворог голий-босий. Все ж це сучасна війна. Працюють безпілотники, наземні роботизовані комплекси. Російські резерви намагаються відновити постачання до підрозділів, які перебувають в "котлах",

– зазначив Ткачук.

Можна обережно заявив, що ця контрнаступальна операція ЗСУ біля Добропілля допоможе втримати Покровськ. Ворог перекидав резерви для штурму Покровська, який мав початися ще у вересні. Зараз вони намагаються врятувати з оточення підрозділи 51 армії.

Яка ситуація біля Покровська: дивіться карту бойових дій

