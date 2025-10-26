Туда не впускают инструкторов МАГАТЭ: что оккупанты прячут на ЗАЭС

На оккупированной Запорожской АЭС после месячного блэкаута удалось восстановить питание. Электростанция наконец подключена к украинской энергосети.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил корреспондент из Запорожья, отметив, что в борьбе за подключение АЭС, которая длилась почти месяц, россияне проиграли.

Какова ситуация на ЗАЭС, что удалось там обнаружить?

Ремонт понадобился на двух линиях электропередачи, одна из них пролегает через подконтрольную ВСУ территорию, другая частично через оккупированную россиянами. Ремонт линии 750 кВ "Днепровская" завершился, а вот ремонтные работы на линии 330 кВ "Ферросплавная" – нет, потому что на отрезке, который контролирует российская армия, этот процесс идет медленно.

Корреспондент из Запорожья также рассказал, что стало известно о том, что машинные залы Запорожской АЭС переполнены российской бронированной техникой, поэтому россияне не допускают туда представителей МАГАТЭ.

Они прячут там свою технику, потому что твердо уверены, что туда от ВСУ не прилетит, потому что Украина не стреляет по своей АЭС. Такие фото разными путями попадают в МАГАТЭ, думаю, что и эти также окажутся у них, пусть посмотрят,

– озвучил корреспондент.

Таким образом противник решил обезопасить свою технику и базировать ее именно в машзалах электростанции.

Почему ЗАЭС оказалась в блэкауте и как выходила из него?