Россияне жалуются на сложную ситуацию: что происходит на Запорожском направлении

За минувшие сутки на Александровском направлении враг совершил 21 атаку, на Гуляйпольском зафиксировано три атаки в районе Малиновки. На Ореховском отрезке – семь. Ситуация тревожная, на картах Deep State видно, что на востоке Запорожской области есть продвижение российских войск.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал корреспондент из Запорожья, однако добавив, что россияне скулят в своих пабликах относительно ситуации вблизи Степногорска, сигнализируя, что она крайне сложная.

Смотрите также Туда не впускают инструкторов МАГАТЭ: что оккупанты прячут на ЗАЭС

ВСУ усиливают применение БпЛА

В районе Степногорска Запорожской области, как рассказал корреспондент, ВСУ усилили линию фронта дронами. Российские войска жалуются на то, что из-за такой насыщенности со стороны украинского войска БпЛА, возможности проводить там свои штурмовые действия практически нет.

"Их приспешники, которые уже там закрепились в руинах Степногорска и в южной части Приморского, пишут, что обеспечивают их всем необходимым через сбросы с дронов. Присылают свои беспилотники в один конец, чтобы сбросить им медикаменты, воду, еду", – озвучил корреспондент из Запорожья.

Где расположен Степногорск: смотрите на карте

Он также рассказал, что россияне жалуются на то, что украинские военные следят за небом и обнаруживают откуда оккупанты запускают эти дроны и куда они летят. Как только им удается это зафиксировать, то бьют по ним дальнобойной артиллерией, минометами и ударными беспилотниками.

Вот такая там патовая ситуация, продолжаются интенсивные боевые действия. Видим, что все небо в дронах. Нелегко там и россиянам, и ВСУ. Относительно другого горячего направления – Малой Токмачки (на юго-восток от Орехова), где был эпический штурм на 26 единицах бронетехники и сгорело у врага 22 из них, там продолжаются бои,

– рассказал корреспондент из Запорожья.

Он уточнил, что некоторые российские пехотинцы просочились в это село, пытаются там закрепиться, а их оттуда выбивает 118-я ОМБр ВСУ.

Какова ситуация на Запорожском отрезке фронта: