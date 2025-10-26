Росіяни бідкаються на складну ситуацію: що відбувається на Запорізькому напрямку
- На Запорізькому напрямку спостерігається інтенсивна бойова активність, зокрема 21 атака на Олександрівському напрямку та просування російських військ на сході області.
- ЗСУ посилили використання дронів, особливо в районі Степногірська, що ускладнює російським військам проведення штурмових дій.
За минулу добу на Олександрівському напрямку ворог здійснив 21 атаку, на Гуляйпільському зафіксовано три атаки в районі Малинівки. На Оріхівському відтинку – сім. Ситуація тривожна, на картах Deep State видно, що на сході Запорізької області є просування російських військ.
Про це в етері 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя, однак додавши, що росіяни скиглять в своїх пабліках стосовно ситуації поблизу Степногірська, сигналізуючи, що вона вкрай складна.
ЗСУ посилюють застосування БпЛА
В районі Степногірська Запорізької області, як розповів кореспондент, ЗСУ посилили лінію фронту дронами. Російські війська жаліються на те, що через таку насиченість з боку українського війська БпЛА, змоги проводити там свої штурмові дії практично немає.
"Їхні посіпаки, які вже там закріпились в руїнах Степногірська і в південній частині Приморського, пишуть, що забезпечують їх всім необхідним через скиди з дронів. Надсилають свої безпілотники в один кінець, аби скинути їм медикаменти, воду, їжу", – озвучив кореспондент із Запоріжжя.
Де розташований Степногірськ: дивіться на карті
Він також розповів, що росіяни скаржаться на те, що українські військові стежать за небом і виявляють звідки окупанти запускають ці дрони й куди вони летять. Як тільки їм вдається це зафіксувати, то б’ють по них далекобійною артилерією, мінометами й ударними безпілотниками.
Ось така там патова ситуація, тривають інтенсивні бойові дії. Бачимо, що все небо в дронах. Нелегко там і росіянам, і ЗСУ. Стосовно іншого гарячого напрямку – Малої Токмачки (на південний схід від Оріхова), де був епічний штурм на 26 одиницях бронетехніки й згоріло у ворога 22 з них, там тривають бої,
– розповів кореспондент із Запоріжжя.
Він уточнив, що деякі російські піхотинці просочилися в це село, намагаються там закріпитися, а їх звідти вибиває 118-та ОМБр ЗСУ.
Яка ситуація на Запорізькому відтинку фронту:
- 20 жовтня СОУ відбили великий штурм ворога на Оріхівському напрямку. Наступ росіяни здійснювали на двох основних відрізках: на Малу Токмачку і на Новоандріївку, залучивши 11 ББМ, 1 танк, 10 мотоциклів, до 120 піхотинців.
Українські захисники відкрили вогонь і знищили й пошкодили чималу кількість російської техніки. Дістатися позицій ЗСУ ворог не зміг.
- Згідно з даними аналітичного порталу Deep State, було зафіксоване просування російських військ біля села Новогригорівка і Степногірськ Запорізької області. Повідомляється, що в цій місцевості окупанти активізувалися.
- Росіяни майже шість місяців готувалися до проведення штурмів із залученням військової техніки на Запоріжжі, в тому числі на Малу Токмачку. Про це розповів військовий експерт Роман Світан, наголосивши на важливості цього населеного пункту для ворога, адже він прагне наблизитись до висот перед Запоріжжям.