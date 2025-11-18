Железняк заявил, что требуется немедленная перезагрузка ГБР

Украину всколыхнул громкий скандал в области энергетики, фигурантами которого являются топ-чиновники. Кроме этого, в опубликованных записях вероятные участники преступления обсуждают роль государственных органов в их деле.

В частности, на записях фигуранты упоминают ГБР, а также говорят об улице, на которой расположен офис Генпрокурора. Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк отметил в эфире 24 Канала, что вряд ли будет содействие в перезагрузке любого правоохранительного органа.

Смотрите также Наблюдательный совет Энергоатома оказался фейковым, – Железняк

"ГБР нуждается в перезагрузке"

По словам нардепа, если за 6 лет каденции Владимира Зеленского не возникло инициативы об обновлении этих учреждений, то вряд ли она появится сейчас.

"Но я и некоторые мои коллеги еще несколько месяцев назад подали законопроект о перезагрузке ГБР. Он похож на процесс, который состоялся с Бюро экономической безопасности. Я считаю, это успешным примером", – отметил Ярослав Железняк.

Справочно! Еще в июне 2024 года Верховная Рада приняла законопроект о перезагрузке БЭБ. Он предусматривал избрание нового председателя, переаттестацию, кадровые комиссии. Только через год, в августе 2025 года, после длительного процесса проверок председателем БЭБ стал Александр Цывинский.

Железняк добавил, что законопроект о перезагрузке ГБР поддержала Европейская комиссия по расширению. Также в Украине находится миссия МВФ и Всемирного банка. С ними также будут обсуждать важность этого решения как обязательное условие для дальнейшей макрофинансовой помощи нашему государству.

Последние новости о скандале в энергетике