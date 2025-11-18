Железняк заявив, що потрібно негайне перезавантаження ДБР

Україну сколихнув гучний скандал у галузі енергетики, фігурантами якого є топпосадовці. Крім цього, в опублікованих записах ймовірні учасники злочину обговорюють роль державних органів у їхній справі.

Зокрема на записах фігуранти згадують ДБР, а також говорять про вулицю, на якій розташований офіс Генпрокурора. Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк зауважив в ефірі 24 Каналу, що навряд чи буде сприяння у перезавантаженні будь-якого правоохоронного органу.

Дивіться також Наглядова рада Енергоатома виявилася фейковою, – Железняк

"ДБР потребує перезавантаження"

За словами нардепа, якщо за 6 років каденції Володимира Зеленського не виникло ініціативи про оновлення цих установ, то навряд чи вона з'явиться зараз.

"Але я та деякі мої колеги ще кілька місяців тому подали законопроєкт про перезавантаження ДБР. Він схожий на процес, який відбувся з Бюро економічної безпеки. Я вважаю, це успішним прикладом", – наголосив Ярослав Железняк.

Довідково! Ще у червні 2024 року Верховна рада ухвалила законопроєкт про перезавантаження БЕБ. Він передбачав обрання нового голови, переатестацію, кадрові комісії. Лише через рік, у серпні 2025 року, після тривалого процесу перевірок головою БЕБ став Олександр Цивінський.

Железняк додав, що законопроєкт про перезавантаження ДБР підтримала Європейська комісія щодо розширення. Також в Україні перебуває місія МВФ та Світового банку. З ними також обговорюватимуть важливість цього рішення як обов'язкову умову для подальшої макрофінансової допомоги нашій державі.

Останні новини про скандал в енергетиці