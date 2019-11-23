Скандалом кто-то пытается заработать себе политический капитал, – советник мэра Львова Кираль

Советник городского председателя Львова, экс-нардеп от "Самопомочи" Сергей Кираль считает, что оглашение прокурорами САП подозрения мэру Андрею Садовому имеет политическую подоплеку. Специалист, который в свое время работал над вопросом создания индустриального парка вблизи Львова, утверждает, что никаких нарушений или злоупотреблений в проекте нет.

"Мне очень обидно, что этим скандалом кто-то пытается заработать себе политический капитал. Город давно уже мог создать минимум три тысячи рабочих мест и получать, как мы это рассчитывали в соответствии с концепцией, по 50-60 миллионов гривен в год в форме налогов и сборов. Однако мы имеем очередную волокиту, которая, в отличие от того, что пропагандируется сегодняшней властью, отталкивает инвесторов, а не заинтересовывает их", – заявил Кираль в эфире ZAXID.NET.

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Он убежден, что из-за объявления подозрения мэру Львова и блокирования строительства индустриального парка репутационные потери понесло прежде всего государство.

"Согласно моей информации, компания СТР (нидерландская компания, один из крупнейших индустриальных девелоперов Европы, – ред.) готовит сообщение для СМИ об этой ситуации. Они даже рассматривали вопрос выхода из Украины и продаже этого земельного участка, с которой город уже получил 50 миллионов гривен. Компания, которая разбирается на промышленной недвижимости и строит "под ключ" заводы и фабрики, ныне сосредотачивает свое внимание на работе на других рынках", – подчеркнул Кираль.

По его словам, конкурс по строительству парка был проведен на законных основаниях.

Антикоррупционные прокуроры утверждают, что город на чужом участке, государственном, построил этот парк. Это неправда. Есть постановление 2013 года, где есть доказательства того, что кадастровые номера земельного участка относятся к землям города Львова. На сегодня уже выиграны суды с Рясне-Русской, подписаны и утверждены сессиями обоих советов. Есть соответствующий меморандум, подписанные акты. То же касается и цены продажи. Она рассчитана независимым оценщиком. Город даже не имеет права влиять на нее,

– добавил советник мэра Львова.

В чем подозревают Андрея Садового

21 ноября САП объявила Садовому подозрение в деле строительства индустриального парка в Рясном под Львовом. Говорится о старом производстве, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова, а самого Садового в июле 2017 года вызвали на допрос в Генпрокуратуру.

В 2016 году, сообщая об этом деле, прокуратура заявила, что горсовет Львова задешево продал землю под этот индустриальный парк – за 52 миллиона гривен, хотя, по мнению прокуроров, рыночная цена этого участка составляет 140 миллионов гривен.

Сейчас известно, что на следующей неделе Высший антикоррупционный суд по представлению прокуратуры должен избирать меру пресечения Садовому. САП будет ходатайствовать перед судом о залоге в 50 миллионов гривен без возможности взятия под стражу.

Подозрение объявили также Сергею Коровайнику, который ранее занимал должность руководителя управления земельных ресурсов ЛГС.

Что известно о будущем индустриальном парке

Один из крупнейших индустриальных девелоперов Европы нидерландская компания CTP в 2015 году победила в международном конкурсе на управление будущим индустриальным парком площадью более 23 гектаров в промышленной зоне Рясне-2. Согласно денежной оценке, голландцы заплатили за землю 52 миллиона гривен и обязались инвестировать в инфраструктуру парка 50 миллионов евро, привлечь крупных производителей и создать более 3000 новых рабочих мест.

Впрочем строительство индустриального парка пока так и не началось из-за открытого уголовного производства и из-за протестов местных жителей, которые считали, что эта земля принадлежит им. В ноябре 2017 года Львовский городской совет подписал с местными жителями меморандум о взаимопонимании.