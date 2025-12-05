У нардепки Скороход НАБУ проводят обыски: ее подозревают в получении взятки
- НАБУ, САП и СБУ разоблачили преступную группировку под руководством депутата Анны Скороход, которую, по данным СМИ, подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч долларов США.
- Сама нардеп отрицает обвинения, считая это давлением на оппозицию.
Детективы НАБУ проводят следственные действия по разоблачению преступной группы. Ее возглавляла народный депутат Украины.
Утром 5 декабря появилась информация о расследовании по делу разоблачения преступной группы. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на НАБУ.
Смотрите также В пятницу, 5 декабря, должны объявить имя нового главы ОП, – нардеп Железняк
Что известно о расследовании НАБУ?
НАБУ и САП совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группировку под руководством действующего народного депутата Украины. В настоящее время проводятся первоочередные следственные мероприятия.
По данным источников Украинской правды, речь идет о депутате партии "За будущее" Анне Скороход. У нее якобы проходят обыски по подозрению в получении взятки.
Как сообщают источники УП, задокументировано, как парламентарий вместе с сообщниками вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов США.
Сама Скороход также прокомментировала ситуацию. Она подтвердила обыски в ее доме.
Мне нечего скрывать, моя деятельность – на ладони. Впрочем, время и контекст этих событий наталкивают на однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность из-за принципиальной позиции, – написала нардеп.
24 Канал пытался выяснить подробности расследования в пресс-службе НАБУ. Информацию об обысках у Анны Скороход нам не подтвердили и не опровергли.
Вместо этого следователи анонсировали, что вся информация в ближайшее время появится на их официальных страницах.
Кстати, недавно НАБУ призвало всех, кто может быть причастен к коррупционным схемам, активно сотрудничать со следствием. По словам Александра Абакумова, в бюро уже накоплено значительное количество доказательств.
У кого еще проводили обыски детективы НАБУ?
Утром 28 ноября следователи провели обыски у Андрея Ермака. Так, после следственных действий Зеленский подписал указ об увольнении Ермака
Ранее руководитель САП Александр Клименко заявлял, что именно под позывным "Али Баба" раздавали задания, направленные на давление на НАБУ и САП. Существует предположение, что этот псевдоним происходит от инициалов Андрея Ермака – "А.Б." (Андрей Борисович).
Перед этим НАБУ подтвердило проведение обысков у Виталия Бровка, директора по безопасности Нафтогаза, уточнив, что они не касаются деятельности самой компании.
А утром 10 ноября начались масштабные обыски по делу "Мидас". В частности, следственные действия проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, бывшего министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко, а также на предприятии "Энергоатом".