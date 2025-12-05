Укр Рус
Нардеп возглавляла преступную группу: обыски проходят у Анны Скороход
5 декабря, 09:33
У нардепки Скороход НАБУ проводят обыски: ее подозревают в получении взятки

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • НАБУ, САП и СБУ разоблачили преступную группировку под руководством депутата Анны Скороход, которую, по данным СМИ, подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч долларов США.
  • Сама нардеп отрицает обвинения, считая это давлением на оппозицию.

Детективы НАБУ проводят следственные действия по разоблачению преступной группы. Ее возглавляла народный депутат Украины.

Утром 5 декабря появилась информация о расследовании по делу разоблачения преступной группы. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на НАБУ.

Что известно о расследовании НАБУ?

НАБУ и САП совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группировку под руководством действующего народного депутата Украины. В настоящее время проводятся первоочередные следственные мероприятия.

По данным источников Украинской правды, речь идет о депутате партии "За будущее" Анне Скороход. У нее якобы проходят обыски по подозрению в получении взятки. 

Как сообщают источники УП, задокументировано, как парламентарий вместе с сообщниками вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов США.

Сама Скороход также прокомментировала ситуацию. Она подтвердила обыски в ее доме. 

Мне нечего скрывать, моя деятельность – на ладони. Впрочем, время и контекст этих событий наталкивают на однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность из-за принципиальной позиции, – написала нардеп.

24 Канал пытался выяснить подробности расследования в пресс-службе НАБУ. Информацию об обысках у Анны Скороход нам не подтвердили и не опровергли.

Вместо этого следователи анонсировали, что вся информация в ближайшее время появится на их официальных страницах.

Кстати, недавно НАБУ призвало всех, кто может быть причастен к коррупционным схемам, активно сотрудничать со следствием. По словам Александра Абакумова, в бюро уже накоплено значительное количество доказательств.

У кого еще проводили обыски детективы НАБУ?

  • Утром 28 ноября следователи провели обыски у Андрея Ермака. Так, после следственных действий Зеленский подписал указ об увольнении Ермака

  • Ранее руководитель САП Александр Клименко заявлял, что именно под позывным "Али Баба" раздавали задания, направленные на давление на НАБУ и САП. Существует предположение, что этот псевдоним происходит от инициалов Андрея Ермака – "А.Б." (Андрей Борисович).

  • Перед этим НАБУ подтвердило проведение обысков у Виталия Бровка, директора по безопасности Нафтогаза, уточнив, что они не касаются деятельности самой компании.

  • А утром 10 ноября начались масштабные обыски по делу "Мидас". В частности, следственные действия проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, бывшего министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко, а также на предприятии "Энергоатом".