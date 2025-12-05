У нардепки Скороход НАБУ проводят обыски: ее подозревают в получении взятки

Детективы НАБУ проводят следственные действия по разоблачению преступной группы. Ее возглавляла народный депутат Украины.

Утром 5 декабря появилась информация о расследовании по делу разоблачения преступной группы. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на НАБУ.

Что известно о расследовании НАБУ?

НАБУ и САП совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группировку под руководством действующего народного депутата Украины. В настоящее время проводятся первоочередные следственные мероприятия.

По данным источников Украинской правды, речь идет о депутате партии "За будущее" Анне Скороход. У нее якобы проходят обыски по подозрению в получении взятки.

Как сообщают источники УП, задокументировано, как парламентарий вместе с сообщниками вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов США.

Сама Скороход также прокомментировала ситуацию. Она подтвердила обыски в ее доме.

Мне нечего скрывать, моя деятельность – на ладони. Впрочем, время и контекст этих событий наталкивают на однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность из-за принципиальной позиции, – написала нардеп.

24 Канал пытался выяснить подробности расследования в пресс-службе НАБУ. Информацию об обысках у Анны Скороход нам не подтвердили и не опровергли.

Вместо этого следователи анонсировали, что вся информация в ближайшее время появится на их официальных страницах.

Кстати, недавно НАБУ призвало всех, кто может быть причастен к коррупционным схемам, активно сотрудничать со следствием. По словам Александра Абакумова, в бюро уже накоплено значительное количество доказательств.

