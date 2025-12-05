5 грудня, 09:33
Слідчі НАБУ викрили злочинну групу під керівництвом чинної нардепки
Детективи НАБУ проводять слідчі дії щодо викриття злочинної групи. Її очолювала народна депутатка України.
Про це інформує 24 Канал із посиланням на НАБУ.
Дивіться також У п'ятницю, 5 грудня, мають оголосити ім'я нового голови ОП, – нардеп Железняк
Що відомо про розслідування НАБУ?
За даними джерел УП, йдеться про депутатку Анну Скороход. У неї проходять обшуки за підозрою в отриманні хабаря.
Сама Скороход також прокоментувала ситуацію. Вона підтвердила обшуки у її помешканні.
Мені нічого приховувати, моя діяльність – на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію,
– написала нардепка.