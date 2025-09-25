В НАБУ сообщили, что СБУ начала следственные действия в отношении бывших детективов Бюро. Сейчас они работают в Укрзализныце.

Ранее эти детективы расследовали дела, связанные с СБУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ.

НАБУ заявили о возможном усилении давления на антикоррупционные органы со стороны СБУ

В НАБУ сообщили, что сегодня, 25 сентября, СБУ проводит следственные действия в отношении бывших детективов НАБУ, которые сейчас работают в Укрзализныце.

Вероятно они связаны с их предыдущей деятельностью над расследованиями в составе следственных групп, что разоблачали организованные преступные группы на государственных предприятиях и в органах государственной власти, в том числе и СБУ,

– отметили в НАБУ.

В Бюро опасаются, что это может быть "усилением системного давления на независимость антикоррупционных институтов".

