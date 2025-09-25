"Посилення системного тиску": НАБУ заявило, що СБУ почала слідчі дії у колишніх детективів Бюро
- НАБУ заявляє про слідчі дії СБУ щодо колишніх детективів Бюро, які працюють в Укрзалізниці, підозрюючи тиск на антикорупційні органи.
- СБУ стверджує, що обшуки санкціоновані судом і стосуються зловживань у сфері вантажних перевезень на Укрзалізниці, не пов'язані з тиском на антикорупційні інституції.
У НАБУ повідомили, що СБУ почала слідчі дії щодо колишніх детективів Бюро. Наразі вони працюють в Укрзалізниці.
Раніше ці детективи розслідували справи, пов'язані з СБУ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ та СБУ.
НАБУ заявили про можливе посилення тиску на антикорупційні органи з боку СБУ
У НАБУ повідомили, що сьогодні, 25 вересня, СБУ проводить слідчі дії щодо колишніх детективів НАБУ, які зараз працюють в Укрзалізниці.
Ймовірно вони пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ,
– зазначили у НАБУ.
У Бюро побоюються, що це може бути "посиленням системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій".
Як цю інформацію коментують в СБУ?
В СБУ заявили, що обшуки, які вони розпочали 25 вересня, є санкціоновані судом у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на Укрзалізниці.
Там підкреслили, що слідчі дії спрямовані виключно на працівників ПрАТ "Укрзалізниця" та приватних підприємців, які є фігурантами провадження.
Обшуки у посадовців Укрзалізниці не пов'язані із "тиском на незалежність антикорупційних інституцій", про що сьогодні заявили їхні представники,
– заявили в СБУ.
У Службі безпеки підкреслили, що усі слідчі заходи є законними. Водночас там додали, що зловживання у сфері залізничного сполучення, що є ключовим у логістиці Сил оборони України, є неприпустимими.
