У НАБУ повідомили, що СБУ почала слідчі дії щодо колишніх детективів Бюро. Наразі вони працюють в Укрзалізниці.

Раніше ці детективи розслідували справи, пов'язані з СБУ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ та СБУ.

НАБУ заявили про можливе посилення тиску на антикорупційні органи з боку СБУ

У НАБУ повідомили, що сьогодні, 25 вересня, СБУ проводить слідчі дії щодо колишніх детективів НАБУ, які зараз працюють в Укрзалізниці.

Ймовірно вони пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ,

– зазначили у НАБУ.

У Бюро побоюються, що це може бути "посиленням системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій".

Як цю інформацію коментують в СБУ?

В СБУ заявили, що обшуки, які вони розпочали 25 вересня, є санкціоновані судом у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на Укрзалізниці.

Там підкреслили, що слідчі дії спрямовані виключно на працівників ПрАТ "Укрзалізниця" та приватних підприємців, які є фігурантами провадження.

Обшуки у посадовців Укрзалізниці не пов'язані із "тиском на незалежність антикорупційних інституцій", про що сьогодні заявили їхні представники,

– заявили в СБУ.

У Службі безпеки підкреслили, що усі слідчі заходи є законними. Водночас там додали, що зловживання у сфері залізничного сполучення, що є ключовим у логістиці Сил оборони України, є неприпустимими.

