Смертельное ДТП на Сумской в Харькове: Зайцева признала вину

Главная подозреваемая в кровавом ДТП, которое произошло в 2017 году в Харькове, Алена Зайцева признала себя виновной по всем пунктам обвинения и пообещала никогда больше не садиться за руль.

Такое заявление вероятная виновница смертельного ДТП сделала во время дебатов, котоыре пока продолжаются по этому делу.

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"Я признаю все пункты нарушений ПДД, которые мне инкриминуются в обвинительном акте. Я чувствую свою вину. Конечно, я никогда не сяду больше за руль, об этом не может быть и речи. Я действительно искренне каюсь, поэтому я признаю все иски", – отметила Зайцева.

Также женщина пообещала вместе с семьей погасить иски, насколько это будет возможным.

"Я готова отвечать и нести наказание, которое мне назначит суд. У меня все, спасибо", – добавила она.

После этого слово на дебатах взяла ее защита.

UPD: 15:50 // Дебати завершилися. Учасники процесу висловлюють думки. UPD: 15:40 // Прокурор у справі Максим Блохін заявив: обвинувачення просить для обох водіїв по 10 років ув'язнення. UPD: 15:30 // Захисниця Олени Зайцевої Юлія Козир просить суд при винесенні вироку врахувати пом'якшувальні обставини - це щире каяття та часткова компенсація збитків потерпілим. UPD: 14:40 // В суді виступає адвокат Олени Зайцевої Євген Мельниченко. UPD: 14:30 // Олена Зайцева на дебатах визнала провину. Сказала, що готова нести покарання, яке визначить їй суд. ___________________ У справі про аварію на Сумській заслухають захисників Олени Зайцевої та саму обвинувачену, якщо вона забажає. Сьогодні в Київському райсуді четвертий день дебатів. Минулого тижня заслухали потерпілих та адвокатів Геннадія Дронова. Останні просили виправдати водія Фольксвагена. Обвинувачення просить для обох водіїв по 10 років ув'язнення. Нагадаємо, аварія сталася у жовтні 2017. Тоді на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова зіштовхнулися Фольксваген та Лексус. Останній відкинуло на тротуар, де стояли пішоходи. Шестеро людей загинули. Ще шестеро – зазнали травм. Posted by UA: Харків on Tuesday, 19 February 2019

Это уже не первый раз, когда Алена Зайцева признает свою вину. В частности, такое было в декабре 2017 года.

"Я признаю свою вину в ДТП и готова понести наказание, которое назначит мне суд", – говорила тогда она.

Также в марте 2018 года вероятная виновница ДТП на Сумской убеждала, что очень сожалеет о содеянном

"Не было дня, чтобы я не думала об этом, чтобы не жалела об этом, я не знаю, как буду дальше жить с этим", – отмечала она.

Ранее адвокат другого участника этого ДТП Геннадия Дронова просил суд признать его подзащитного невиновным, поскольку "следствие не выявило в его действиях состава преступления".

Кроме того, Дронов отказался от участия в дебатах, однако сказал, что выскажется в последнем слове.

ДТП на Сумской в Харькове:

– трагедия произошла 18 октября 2017 года,

– тогда произошло столкновение автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg, в результате которого внедорожник улетел на тротуар и влетел в пешеходов,

– погибло 6 человек;

– автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева,

– водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов;

– обоих водителей суд взял под стражу;

– судебные заседания по этому делу продолжаются до сих пор.