Смертельное ДТП на Сумской в Харькове: Зайцева признала вину
Главная подозреваемая в кровавом ДТП, которое произошло в 2017 году в Харькове, Алена Зайцева признала себя виновной по всем пунктам обвинения и пообещала никогда больше не садиться за руль.
Такое заявление вероятная виновница смертельного ДТП сделала во время дебатов, котоыре пока продолжаются по этому делу.
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"Я признаю все пункты нарушений ПДД, которые мне инкриминуются в обвинительном акте. Я чувствую свою вину. Конечно, я никогда не сяду больше за руль, об этом не может быть и речи. Я действительно искренне каюсь, поэтому я признаю все иски", – отметила Зайцева.
Также женщина пообещала вместе с семьей погасить иски, насколько это будет возможным.
"Я готова отвечать и нести наказание, которое мне назначит суд. У меня все, спасибо", – добавила она.
После этого слово на дебатах взяла ее защита.
Это уже не первый раз, когда Алена Зайцева признает свою вину. В частности, такое было в декабре 2017 года.
"Я признаю свою вину в ДТП и готова понести наказание, которое назначит мне суд", – говорила тогда она.
Также в марте 2018 года вероятная виновница ДТП на Сумской убеждала, что очень сожалеет о содеянном
"Не было дня, чтобы я не думала об этом, чтобы не жалела об этом, я не знаю, как буду дальше жить с этим", – отмечала она.
Ранее адвокат другого участника этого ДТП Геннадия Дронова просил суд признать его подзащитного невиновным, поскольку "следствие не выявило в его действиях состава преступления".
Кроме того, Дронов отказался от участия в дебатах, однако сказал, что выскажется в последнем слове.
ДТП на Сумской в Харькове:
– трагедия произошла 18 октября 2017 года,
– тогда произошло столкновение автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg, в результате которого внедорожник улетел на тротуар и влетел в пешеходов,
– погибло 6 человек;
– автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева,
– водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов;
– обоих водителей суд взял под стражу;
– судебные заседания по этому делу продолжаются до сих пор.