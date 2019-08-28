Смертельный взрыв в многоэтажке в Дрогобыче: фото и видео последствий

В Дрогобыче Львовской области ночью 28 августа прогремел мощный взрыв газа, который разрушил часть многоэтажки. Под завалами нашли тела как минимум двух погибших людей.

Мощный взрыв полностью обрушил стену одного из подъездов в этом четырехэтажном доме. В целом разрушено 13 квартир.

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Сейчас дом отключили от газо-, электро- и водоснабжения.

Во время разбора завалов спасатели нашли тела двух погибших. Еще 7 человек, среди которых 4 ребенка, получили ранения и были доставлены в больницу.

Как видно на утренних фото и видео, почти сотня спасателей продолжает разбирать завалы на уровне первого и второго этажей после взрыва. К спецоперации привлекли спецтехнику и правоохранителей.



Спасатели разбирают завалы на месте взрыва в Дрогобыче / фото ГСЧС