Во вторник, 2 сентября, во Львове проходит суд над подозреваемым в убийстве Андрея Парубия. СМИ назвали его имя.

Об этом сообщает 24 Канал

Как зовут вероятного убийцу Парубия?

Так, утверждается, что подозреваемый в убийстве Парубия – это Сцельников Михаил Викторович, львовянин 1973 года рождения.

Прокуратора просит для него безальтернативную меру пресечения, а именно содержание под стражей без возможности внесения залога.

Во время общения с журналистами в судебном зале мужчина признал свою вину и заявил, что это была "месть украинской власти".

Я признаю, я его убил. И хочу проситься, чтобы меня обменяли на военнопленных, чтобы я мог поехать и найти тело своего сына,

– заявил подозреваемый.

Комментируя вопрос, почему его жертвой стал Парубий, мужчина указал, что тот "был рядом". В то же время вероятный убийца намекнул, что его жертвой мог стать экс-президент Петр Порошенко: "Если бы я жил в Виннице, то был бы Петя".

Что известно о подозреваемом в убийстве Парубия?