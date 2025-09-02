СМИ назвали имя предполагаемого убийцы Парубия
- Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия – Сцельников Михаил Викторович, львовянин 1973 года рождения, признал свою вину в суде.
- Прокуратура просит для него меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
- Подозреваемый заявил, что его действия были местью украинской власти, и намекнул, что жертвой мог стать экс-президент Петр Порошенко.
Во вторник, 2 сентября, во Львове проходит суд над подозреваемым в убийстве Андрея Парубия. СМИ назвали его имя.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Мы-Украина.
Как зовут вероятного убийцу Парубия?
Так, утверждается, что подозреваемый в убийстве Парубия – это Сцельников Михаил Викторович, львовянин 1973 года рождения.
Прокуратора просит для него безальтернативную меру пресечения, а именно содержание под стражей без возможности внесения залога.
Во время общения с журналистами в судебном зале мужчина признал свою вину и заявил, что это была "месть украинской власти".
Я признаю, я его убил. И хочу проситься, чтобы меня обменяли на военнопленных, чтобы я мог поехать и найти тело своего сына,
– заявил подозреваемый.
Комментируя вопрос, почему его жертвой стал Парубий, мужчина указал, что тот "был рядом". В то же время вероятный убийца намекнул, что его жертвой мог стать экс-президент Петр Порошенко: "Если бы я жил в Виннице, то был бы Петя".
Что известно о подозреваемом в убийстве Парубия?
Вероятного убийцу Андрея Парубия задержали 1 сентября в Хмельницкой области.
Во время общения с правоохранителями мужчина признал свою вину. Его мотивом якобы было найти пропавшего на войне сына. Как пишут местные СМИ, оккупанты предложили отдать тело в обмен на убийство любого известного украинского политика. Львовянин выбрал Парубия, потому что знал, где тот живет.
Сам подозреваемый опроверг сообщения о том, что его шантажировали российские спецслужбы.
Действия злоумышленника квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.
В списках пропавших без вести можно найти имя Сцельникова Михаила-Виктора Михайловича. Вероятно, это сын подозреваемого. Дата объявления в розыск – 19 мая 2023 года.
Параллельно с судебным заседанием во Львове проходит прощание с погибшим Андреем Парубием. Провести в последний путь коллегу приехали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, бывший президент Петр Порошенко, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, нардеп Алексей Гончаренко, Александр Турчинов, Юрий Луценко и Юлия Тимошенко. Подробнее – в репортаже 24 Канала.