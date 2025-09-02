У вівторок, 2 вересня, у Львові відбувається суд над підозрюваним у вбивстві Андрія Парубія. ЗМІ назвали його ім'я.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ми-Україна.

Як звати ймовірного вбивцю Парубія?

Так, стверджується, що підозрюваний у вбивстві Парубія – це Сцельніков Михайло Вікторович, львів'янин 1973 року народження.

Прокуратора просить для нього безальтернативний запобіжний захід, а саме тримання під вартою без можливості внесення застави.

Під час спілкування з журналістами у судовій залі чоловік визнав свою провину і заявив, що це була "помста українській владі".

Я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина,

– заявив підозрюваний.

Коментуючи питання, чому його жертвою став Парубій, чоловік вказав, що той "був поруч". Водночас ймовірний вбивця натякнув, що його жертвою міг стати експрезидент Петро Порошенко: "Якби я жив у Вінниці, то був би Петя".

Що відомо про підозрюваного у вбивстві Парубія?