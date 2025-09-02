ЗМІ назвали ім'я імовірного вбивці Парубія
У вівторок, 2 вересня, у Львові відбувається суд над підозрюваним у вбивстві Андрія Парубія. ЗМІ назвали його ім'я.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ми-Україна.
Як звати ймовірного вбивцю Парубія?
Так, стверджується, що підозрюваний у вбивстві Парубія – це Сцельніков Михайло Вікторович, львів'янин 1973 року народження.
Прокуратора просить для нього безальтернативний запобіжний захід, а саме тримання під вартою без можливості внесення застави.
Під час спілкування з журналістами у судовій залі чоловік визнав свою провину і заявив, що це була "помста українській владі".
Я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина,
– заявив підозрюваний.
Коментуючи питання, чому його жертвою став Парубій, чоловік вказав, що той "був поруч". Водночас ймовірний вбивця натякнув, що його жертвою міг стати експрезидент Петро Порошенко: "Якби я жив у Вінниці, то був би Петя".
Що відомо про підозрюваного у вбивстві Парубія?
Ймовірного вбивцю Андрія Парубія затримали 1 вересня на Хмельниччині.
Під час спілкування з правоохоронцями чоловік визнав свою вину. Його мотивом нібито було знайти зниклого на війні сина. Як пишуть місцеві ЗМІ, окупанти запропонували віддати тіло в обмін на вбивство будь-якого відомого українського політика. Львів'янин обрав Парубія, бо знав, де той живе.
Сам підозрюваний спростував повідомлення про те, що його шантажували російські спецслужби.
У списках зниклих безвісти можна знайти ім'я Сцельнікова Михайла-Віктора Михайловича. Ймовірно, це син підозрюваного. Дата оголошення у розшук – 19 травня 2023 року.