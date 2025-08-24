Карпаты День Независимости Украины встретили с первым снегом. Это аномальное явление зафиксировали утром 24 августа в урочище Заросляк вблизи Говерлы.

Какова причина такой необычной погоды для конца лета, рассказали синоптики Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии в эксклюзивном комментарии 24 Канала.

Почему 24 августа выпал снег?

Синоптики рассказали, что с 24 августа есть такое понятие как "переход с летнего на осенний период".

"Уже конец августа и мы приближаемся к осени, поэтому в горах такое явление как снег возможно", – заметили они.

Но кроме этого, в Украину пришел холодный фронт. Речь идет о циклоне над Восточноевропейской равниной под названием SEVERIN.

Но еще помогло выпадению снега – прохождение холодного фронта, а за ним снижение существенно ночной и дневной температуры,

– рассказали синоптики.

Они также добавили, что холодный полярный воздух с северо-запада вторгся в тыл циклона, из-за чего и упала температура.

В этот день синоптики ожидали дождь, а так, как в горах было +1, то дождь выпал в виде снега и мокрого снега.

Какой будет погода 25 августа?